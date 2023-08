Otokar Levaj u šoku je jer njegovog Fulira nema u novoj sezoni: Prije par mjeseci sam bio u scenariju

HRT-ova serija 'Dnevnik velikog Perice' dobit će nastavak. Brojne obožavatelje serije razveselila je vijest da će se snimati druga sezona koja se očekuje u jesenskoj shemi 2024. godine, ali u drugoj sezoni hvaljene serije redatelja Vinka Brešana neće gledati Otokara Levaja kojeg je odluka o ukidanju njegovog lika iznenadila.

- Noge su mi se odsjekle kada sam čuo da se moj lik ukida. Obavijestili su me da se iz dramaturških razloga on ukida i da ispada iz daljnjih kombinacija. Prije par mjeseci sam još uvijek bio u scenariju. Ja sam na mail dobio par rečenica u kojima mi zahvaljuju na suradnji. Meni je bilo fantastičnu surađivati, ali eto, to je profesionalni razlog i pravo autora. Mene je šokiralo jer se tome nisam nadao - rekao je Levaj za 24 sata. Redatelj Vinko Brešan objasnio je zašto je donio odluku o izbacivanju lika Eugena Fulira.

- Nemamo što raditi s njim. Nije se oženio za gospođu Šafranek i to je taj problem. On je sporedan lik koji je bio vezan za Anu Šafranek i Pericu. Sada je to sve konzumirano. Pokušali smo, ali ne ide... - kazao je Brešan.

Kada je ovu vijest Levaj objavio na svom Facebooku njegovi prijatelji iz svijeta glume i brojni pratitelji bili su iznenađeni što Eugena Fulira neće biti u novim nastavcima serije. Pitali su glumca zašto je tome tako, a Levaj je odgovorio:

- Objašnjenje je da se usprkos maestralnoj ulozi(citat) u najnovijoj verziji nije uspjelo zavrtjeti priču oko mog lika, tako nešto i bla bla žao nam je, radujemo se budućoj(sic!) suradnji.

Prije mjesec dana je objavljeno kako se serija nastavlja na prethodnu sezonu i nastavlja se pratiti život Perice nakon što je ispunio svoj cilj i postao pjevač, a već uigranoj glumačkoj ekipi u ovoj se sezoni pridružuje i novi lik. - Taj lik je dugo radio kao glazbeni producent u Hamburgu. Zamislite što se događalo u Hamburgu između 1962. i 1967. godine i s kim je mogao raditi. Sada se vratio u Jugoslaviju i ima visoke ambicije. Njegove visoke ambicije poremetit će odnose među našim junacima - rekao je Brešan u srpnju ne želeći otkrivati više detalja o samom liku, ali i osobi koja će ga utjeloviti.

