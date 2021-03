Ornela Vištica iskreno: Kako se ljudi mogu prodati za jedne cipele?

Glumica Ornela Vištica na društvenim mrežama podijelila je novu fotografiju uz koju je napisaal o čemu trenutačno razmišlja. Naime, Ornela je pročitala jedan natpis, te joj nije jasno kako se ljudi mogu prodati za cipele.

"Pročitala sam jedan natpis i razmišljam kako se ljudi mogu prodati za cipele? Za jedne cipele. To je neživa stvar. Zamislite, koža pričrvšćena koncem, ljepilom. Uz sve nijanse i dizajn to je komad kože s jednom metalnom kopčom. A čovjek živo biće koje posjeduje kutiju pod nazivom Znanje i kutiju pod nazivom Duša. Zamislite koliko se treba žrtvovati, da biste sačuvali te svoje dvije najvrjednije kutije" napsiala je Vištica i nastavila:

"Zamislite da netko poželi zamijeniti te dvije vaše kutije za jedne kožne cipele. Kako prodati dušu i znanje za jedne cipele? Kakvo je to društvo danas? Koja su to mjerila vrijednosti? Kakve su to ambicioznosti? Koliko moramo iznova čitati Gogoljevu kabanicu/ šinjel? Kako danas ostati svoj i vjerovati da samo vlastitim radom možemo ostvariti rezultat ne samo za sebe, nego za kvalitetnije društvo", zaključila je glumica.

Foto: Instagram

Podsjetimo, Ornela je obznanila da će ponovno zasjesti u studentske klupe i to kao studentica Međunarodnih odnosa i diplomacije.

"Nakon dugog razmišljanja i razgovora shvatila sam kako se društvo može učiniti boljim i kvalitetnijim jedino uz OBRAZOVANJE. Odlučila sam se za još jedan studij – Međunarodni odnosi i diplomacija", započela je ponosno objavu.

"I dalje ostajem u Satiričkom kazalištu Kerempuh u Zagrebu i dalje igram predstave i dalje ostajem glumica, jedino što između predstava postajem izvanredna studentica! Korak po korak. Veselim se", rekla je fanovima koji su počeli čestitati svestranoj Orneli, a među čestitarima bila je i dizajnerica Matija Vujica.

