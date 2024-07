Ona je nova it cura naše scene, a umjetničko ime odabrala si je po voljenom jednorogu

Selestia je nova it cura naše scene! I to s razlogom. Radi se o mladoj umjetnici i studentici novinarstva Gabrieli Zrilić koja je nedavno objavila svoj drugi singl, pjesmu naslova "Druga osoba" koja govori o situaciji s kojom se ona susrela u svom privatnom životu.

- Prošle godine sam izlazila s jednim dečkom s kojim je sve bilo lijepo i slatko i romantično, ali sam znala da on izlazi i s drugim curama. Nije mi bilo jasno zašto se ponaša tako lijepo prema meni ako ima još nekoga sa strane (ili više ljudi??). Ta situacija me malo mučila pa sam izrazila te osjećaje u pjesmi i brzo prešla preko toga, tako da je sve na kraju ispalo dobro - ispričala je Gabriela koja je na pjesmi surađivala s producentom Filipom Majdakom.

- Veliki mi je blagoslov raditi s nekim tko me toliko razumije i vjeruje u mene i moju glazbu. Filip mi je jedan od najboljih prijatelja i ogromna podrška u karijeri. Veseli me pomisao na svaki naš studio session i jedva čekam da čujete što smo sve snimili - kaže Selestia koja je uz pjesmu objavila i videospot koji podsjeća na računalnu igru.

- Do ideje smo došle redateljica Andrea i ja jer je ona bila inspirirana stihom "zašto mi radiš to kad ne znaš tko sam ja" i njoj je to zvučalo kao da bih i ja mogla u ovoj priči biti zlikovac jer on na kraju dana stvarno ne zna tko sam ja... Ja mogu biti neka dobra, slatka cura ili mogu biti opasna misteriozna žena - Slayestia. Ja sam imala želju napraviti nešto na foru video igrice i jako sam se htjela vrtjeti na "loading screenu" - opisala je Gabriela te dodala da je dobila puno lijepih poruka i da je reakcijama publike prezadovoljna.

Selestia je prije toga objavila i pjesmu "Lane Switching" koja također ima ljubavnu tematiku. Planira li i dalje ostati u toj temi?

- Kad pišem pjesme često to bude vrlo slično kao da pišem dnevnik. Ako me zamaraju neke ljubavne tematike, onda pišem o ljubavi, ako razmišljam o nečem trećem, onda se uhvatim pisanja o tome. Ali isto tako, nekad samo želim izraziti neki osjećaj pa onda taj osjećaj iznesem kroz neku imaginarnu ljubavnu priču. Najjednostavniji odgovor na ovo pitanje je da pišem o čemu mi se piše pa onda kad ubodem dobru pjesmu ona ide dalje u razrađivanje pa ju i vi možete čuti - kaže Selestia te objašnjava i kako je izabrala umjetničko ime.

- Kad sam bila mala moja najdraža igračka bio je jednorog koji se zvao Princeza Celestia, a budući da su moje glavne hiperfiksacije tada bili moji jednorozi pa zatim glazba i pjevanje smiješno mi je da sam sad pjevačica koja se zove po svom najdražem jednorogu - kaže glazbenica koja u svojoj glazbi miješa sve žanrove koje voli slušati, a polako priprema i album.

U njezinoj glazbenoj karijeri najveća podrška su joj prijatelji i obitelj, a za to što je danas gdje je, najviše je zaslužna baka Jadranka.

- Ona me je uvijek poticala da se trudim i vjerujem u ovo što radim. A od prijatelja moja najbolja prijateljica Helena koja već 10-ak godina sluša moje fantaziranje o glazbenoj karijeri i Lana s kojom preslušavam i duboko analiziram svaku pjesmu koju snimim. Imam prekrasne ljude oko sebe od kojih dobivam puno podrške i ljubavi i jako sam zahvalna na svim svojim bliskim ljudima - kazala je Selestia.

