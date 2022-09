Olivera iz 'Gospodina Savršenog' o raspadu prijateljstva s Danijelom: Mislila sam da je iskrena, ali ovo je napravila

Bivše natjecateljice 'Gospodina Savršenog' Olivera Matijević i Danijela Novaković u showu su postale najbolje prijateljice. U dobrim odnosima ostale su i nakon snimanja, no čini se da su svoje prijateljstvo odlučile prekinuti. To je prvo potvrdila upravo Novaković koja jesituaciju prokomentirala na svom Instagramu, a sada se o svemu oglasila i Matijević.

"Nije došla na moj rođendan i otada ne komuniciramo. U tom trenutku sam je eliminirala jer, nije poanta to što nije došla, nego što nije javila ni razlog izostanka. Cijeli taj dan je objavljivala storyje, a meni se nije udostojila ni javiti. Poslala sam joj poruku da je pitam dokle je stigla, jer je u tom trenutku stigla i RTL-ova televizijska ekipa, ali nije se pojavila. Iskreno, to me nije povrijedilo, više me razočaralo jer sam smatrala da mi je ona iskren prijatelj. Da je obrnuto, sebi to nikada ne bih dopustila" kazala je Olivera za RTL.hr te dodala da smatra da je time, što se nije javila, Danijela pokazala da joj njihovo prijateljstvo nije važno.

Podsjetimo, Novaković je u objavi na Instagramu priznala da više ne komunicira s Matijević, koja joj je tijekom showa 'Gospodin Savršeni' postala najbolja prateljica.

"Prijateljstvo nam je počelo javno tako da je u redu da vam to kažem. Ne komuniciramo, a razloge ćemo ostaviti između nas. Samo ću vam reći da je s moje strane sve ispoštovano", napisala je Danijela i time otkrila da više ne razgovaraju. O odnosima nakon showa s Oliverom progovorila je i bivša natjecateljica Amra Salihćehajić.

Ona je kazala kako joj je Matijević zamjerila jednu izjavu.

- Olivera mi se javila prije početka emitiranja showa, a kasnije mi je zamjerila za izjavu u kojoj sam navela po čemu ne želim da se mjerim. U toj izjavi nisam izrekla ništa, samo loše sam željela da se mjerimo po nekim drugim stvarima, a ona se pronašla uvrijeđena. Nakon što sam joj napisala sve ono što mi je izrekla iza kamere, napisala mi je u fazonu „bilo pa prošlo“. Ponovit ću, iskreniji je moj i Oliverin otvoreni rat i neslaganje nego ljubav i slaganje pojedinih djevojaka. I iza svojih riječi čvrsto stojim - kazala je Amra ranije za RTL.

VIDEO Sjećate li se Anđele koja je sa Zečićem snimila duet ‘Ima li nade za nas’? ‘Sretna sam sa svojim životom’