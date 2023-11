Odrastao je u sekti, a smrt brata ga je zamalo slomila - njegov poziv Hitnoj službi vrtio se na TV-u mjesecima

Lik i djelo Napoleona Bonapartea nadahnuli su mnoga umjetnička djela, aspekti njegova života intrigirali su brojne filmaše, a njegovu pojavu su utjelovili brojni glumci, uključujući jednog od najsjajnijih imena Hollywooda - legendarnog američkog glumca Marlona Branda, koji je francuskog vojskovođu odigrao u filmu "Désirée" Henryja Kostera iz 1954. godine.

Dugoj listi glumaca koji su interpretirali ovu značajnu povijesnu ličnost nedavno se pridružio i oskarovac Joaquin Phoenix. On će Napoleona glumiti u nadolazećem istoimenom filmu engleskog redatelja Ridleyja Scotta ("Alien", "Blade Runner", "G. I. Jane", "Thelma i Louise", "Hannibal", "Martian", "Robin Hood"), s kojim je prije više od dvadeset godina surađivao na kultnom filmu "Gladijator", u kojemu se transformirao u zlog cara Komoda te zasluženo odnio nominaciju za nagradu Oscar.

Osim Phoenixa glumačku postavu novog epskog, povijesnog filma redatelja koji trenutno radi na nastavku kultnog "Gladijatora" čine i imena poput Vanesse Kirby (carica Jozefina), Tahar Rahim, Ludivine Sagnier... "Napoleon" je, prenosi Variety, "originalan i osoban pogled na Napoleonovo podrijetlo i njegov brzi, nemilosrdan uspon do pozicije cara ispričan kroz prizmu njegovog ovisničkog i često promjenjivog odnosa sa suprugom i jedinom pravom ljubavi Jozefinom. Film prikazuje Napoleonove slavne bitke, nezaustavljivu ambiciju i dojmljiv strateški um izvanrednog vojskovođe i ratnog vizionara."

Poseban po mnogo čemu, baš kao i glumac Joaquin Phoenix. I fizički, izdvaja se od većine hollywoodskih ljepotana, ali upravo zbog svog jedinstvenog izgleda Joaquin si je priskrbio vojsku obožavatelja. Jedna od prepoznatljivih njegovih oznaka je definitivno ožiljak iznad usne, s kojim je rođen. No taj ožiljak nije jedino što ga krasi od rođenja, tu je i rijedak glumački talent, koji prati i rijetko uspješna mogućnost glumačkih transformacija koja ga je izdvajala iz mnoštva tijekom impresivne karijere i iznimno zanimljivog životnog puta.

Foto: IPA/PIXSELL

Joaquin je jedno od petero djece nekonvencionalne obitelji Phoenix s kojom je prošao put od vjerskih kultova do uličnih performansa. Rođen je 28. listopada 1974. u San Juanu, Portoriko, gdje su njegovi roditelji, bivši hipiji, služili kao misionari crkve kulta Božja djeca. John i Arlyn Bottom upoznali su se dok je ona stopirala u Meksiku, a on ju je pokupio svojim autom. Skupa su proputovali Sjedinjene Američke Države i Južnu Ameriku šireći nauk kulta Božja djeca. Supružnici su promijenili svoja imena u religioznije varijante Jochebed i Amram i dobili petero djece, a svako od njih rodilo se u drugoj državi.

Joaquin je rođen u Portoriku, a ima i sestre: Rain, čije ime znači kiša, a rodila se u Teksasu, Liberty, čije ime znači sloboda, a rođena je u Venezueli, Summer, čije ime se znači ljeto, a rodila se na Floridi. Glumac je imao i starijeg brata Rivera, što znači rijeka.

No, Joaquinovi roditelji posumnjali su u nauk kulta kada su njemu bile tri godine i odlučili ga napustiti. Njihove su se slutnje pokazale opravdanima kada je procurila informacija da vođe Božje djece potiču seks između odraslih i djece, kao i grupni seks i incest. Brat River poslije je priznao kako je izgubio djevičanstvo s četiri godine, a Joaquin je branio roditelje govoreći kako nisu znali što se zaista događa unutar kulta.

Obitelj se preselila na Floridu i promijenila prezime iz Bottom u Phoenix, što se prevodi kao feniks, ptica koja je u egipatskoj mitologiji sveto mitološko biće. Ona nakon životnog kruga izgori, a iz pepela nastane mladi feniks, čime su Joaquinovi roditelji željeli odati počast njihovu novom životu. No, nakon napuštanja kulta, obitelj nije imala nikakve prihode i jedva je preživljavala. Iako su jedva spajali kraj s krajem, Phoenixovi su se čvrsto držali svojih načela - bili su striktni vegani, odbijali su da im djeca snimaju reklame za bilo koju agresivnu korporaciju i mesne proizvode, a Joaquin se poslije predano posvetio borbi za prava životinja.

U obitelji se poticala otvorenost i kreativnost, a nerijetko su djeca znala zaraditi nešto novca nastupajući na ulici kao mala zabavljačka trupa. No, Joaquin, koji je nakratko promijenio ime u Leaf (List), i dalje nije imao normalan život jer je s bratom Riverom i sestrom Rain morao često i prositi na ulici. Međutim, ubrzo ih je primijetio agent za talente i dogovorio im angažmane u serijama. Joaquin je prvu veću ulogu dobio u seriji "The Riddle of Dyslexia".

Mladi je Phoenix vrlo brzo pokazao da se radi o rijetko talentiranom glumcu. Sa samo 12 godina ostvario je ulogu u debitantskom filmu "SpaceCamp". Leaf, kako se tada predstavljao, školu je napustio sa samo 15 godina, i to nakon, za njega, vrlo traumatičnog incidenta.

- Trebao sam secirati napuhanu mrtvu žabu za domaći zadatak. To je bila kap koja je prelila čašu - rekao je Joaquin.

VEZANI ČLANCI

Tijekom probijanja u svijetu filma zatekla ga je obiteljska drama. Roditelji su se razveli, a on se s ocem odselio u Meksiko na dvije godine - kako se našalio - da izgubi djevičanstvo, što mu je bez većeg truda i pošlo za rukom. Dok je on izbivao sa scene, njegov se brat River Phoenix etablirao kao jedan od najperspektivnijih mladih glumaca, no zbog nesretne kombinacije heroina i kokaina, koju je River uzeo kobne noći 31. listopada 1993., preminuo je na Joaquinovim rukama ispred noćnog kluba Viper Room, u vlasništvu Johnnyja Deppa. Da tragedija bude veća, u tom trenutku River Phoenix je zajedno s Johnnyjem Deppom, Christianom Slaterom i Keanuom Reevesom proglašen za jednog od vodećih mladih glumaca svoje generacije.

Iako je Joaquin na vrijeme pozvao hitnu službu, za Rivera je bilo prekasno. No, Joaquinov se poziv Hitnoj službi mjesecima vrtio na televizijskim i radijskim postajama, što je bol činilo još nesnosnijom. - Ne želim poricati važnost njegova života, ali Riverova smrt ne zaslužuje više pozornosti od, primjerice, svjetske politike i ekoloških problema. Toliko ljudi umire svaki dan, no čini se da nikoga nije briga - komentirao je u intervjuu.

Dvije godine nakon bratove smrti, Joaquin se vratio glumi, no uglavnom je igrao sporedne uloge, odnosno likove koji su bili nesigurni i sukobljavali se sa samim sobom te imali mračnu stranu. Potresen tragedijom, neko se vrijeme čak i premišljao oko nastavka karijere, no uz podršku obitelji i prijatelja opet je počeo čitati scenarije i tražiti novu zanimljivu ulogu.

Angažman u filmu "Žena za koju se umire" 1995. s Nicole Kidman pružit će mu upravo to. Kritičari su ga hvalili, a Nicole je bila toliko oduševljena da je komentirala kako je Joaquin jedan od najdražih i najboljih ljudi koje poznaje. Uslijedile su brojne nove uloge, no na njegov će život veliki utjecaj imati film "Kako smo izmislili Abbottove" iz 1997., kad se rodila trogodišnja ljubav s glumicom Liv Tyler.

- Nisam znala što znači voljeti dok nisam upoznala Joaquina - govorila je tada glumica. Nakon prekida veze s Liv, Phoenix je imao brojne afere, ali nikada više nije govorio o ljubavi i nikada s tolikom emocijom: - Vjerujem da postoji razlog što neki ljudi uđu u tvoj život, i ti u njihov. Kada smo se Liv i ja upoznali, ja sam trebao nju i ona mene. Nakon nekog vremena prestali smo rasti kao par i gledati u istom smjeru. Donijeli smo odluku da se odvojimo iako je još među nama postojala velika ljubav. Zahvalan sam na svakom trenutku provedenom s Liv - rekao je Joaquin.

GALERIJA Zvijezda 90-ih snimljena kako prodaje kuhani grah i puricu s mlincima na Dolcu

Godina 2000. bila je ključna za Joaquina jer je tada glumio u tri međusobno vrlo različita, ali uspješna filma. Tumačio je ulogu u "Gladijatoru" Ridleya Scotta uz Russella Crowea, a dobio je nagrade National Board of Review, The Broadcast Films Critics Award i Blockbuster Award. Također je bio nominiran za nagradu Oscar, kao i za Zlatni globus. Iste godine glumio je uz Marka Wahlberga, Jamesa Caana, Faye Dunaway, Ellen Burstyn i Charlize Theron u filmu "U ime pravde". Zatim se pojavio u "Otrovnom peru markiza de Sadea" uz Kate Winslet i Geoffreya Rusha, filmu koji je snimljen prema nagrađenoj drami Douglasa Wrighta.

A onda je opet oduševio kao Johnny Cash u "Hodu po rubu" iz 2005. godine. Glumac koji puši četiri kutije Camela na dan i užasava se zrakoplova bio je toliko uživljen u ulogu da je inzistirao na tome da ga svi zovu J. R., što je bio nadimak Johnnyja Casha te, kao i on, odlazio zabavljati robijaše po zatvorima. Za taj film osvojio je Zlatni globus i nominaciju za Oscar.

Ova, najprestižnija od svih nagrada, nije mu izmakla za ulogu u filmu "Joker" redatelja Todda Philipsa. Najprije je na Filmskom festivalu u Veneciji ispraćen osmominutnim ovacijama, a ubrzo je na stranici IMDb zaradio ocjenu 9.6, čime je postao stripovski film s najvećom ocjenom dosad. U tom trenutku do kina još nije ni stigao, a samo trailer za ovaj film u to je doba pogledan više od 27 milijuna puta.

Dakako, dobar dio tih lovorika valja pripisati i onome tko je Jokera utjelovio, glavnom glumcu, čudesnom Joaquinu Phoenixu. No, preobrazba u propalog komičara Arthura Flecka koji postaje Joker za Phoenixa nije bila jednostavna: izjavio je kako je bilo "gotovo bolno" ući u lik tog popularnog negativca, uključujući njegov prepoznatljivi, luđački smijeh koji je dugo vježbao kako bi ga pogodio.

- Nisam mislio da ću uspjeti. Vježbao sam taj smijeh bez ikoga, a onda sam pozvao i Todda da me posluša. Bilo je jako neugodno, trebalo mi je puno vremena za to - kazao je glumac i komentirao da mu je problem bio i gubitak težine u kratkom roku te da je to također utjecalo na njegovu psihu. Prethodnici Joaquina Phoenixa koji su utjelovili Jokera postavili su letvicu visoko: najviše je ostala zapamćena uloga preminulog Heatha Leadgera u filmu "Batman: Vitez Tame" koja se dosad smatrala najboljom. Jack Nicholson i Jared Leto također su zapamćeni po svojim interpretacijama negativca, ali Phoenix kaže da se nije oslanjao na njihove uloge kako bi lakše ušao u lik, već je čitao literaturu o političkim ubojstvima.

- Odlično utjelovljuje traumatizirane likove jer je i sam bio traumatiziran - kazao je prije nekoliko godina o Joaquinu jedan od hollywoodskih producenata referirajući se na njegovo teško djetinjstvo, kao i na gubitak brata Rivera u mladenačkoj dobi. Možda upravo stoga, glumac je tijekom četiri desetljeća duge karijere odigrao brojne poremećene likove, od zlokobnog rimskog cara Komoda do ratnog veterana opsjednutog seksom u drami "Gospodar".

Slava je počela uzimati danak pa je potom otišao na odvikavanje od alkohola.

- Od mojeg odlaska na rehabilitaciju pravi se velika drama, ali samo sam postao svjestan da koristim alkohol za relaksaciju, i to mi se nije sviđalo. Naprosto sam otišao u odmaralište u kojem se alkohol ne poslužuje - rekao je. Došlo je vrijeme, kazao je, da se malo posveti samome sebi. I možda novoj ljubavi jer, prema riječima njegove agentice, Joaquin stalno traži ljubav - zato što je zaljubljen u ljubav.

Naposljetku ju je pronašao s još jednom kolegicom, Rooney Marom. Par se upoznao na setu filma Spikea Jonzea "Her", no počeli su izlaziti 2017., kad su snimali "Mariju Magdalenu". Sredinom 2019. godine su se zaručili, a u rujnu 2020. dobili su sina kojem su dali ime River po tragičnom preminulom Joaquinom bratu. Par koji se zalaže za svijet u kojem neće biti mjesta za okrutnost prema životinjama, rijetko ih se viđa na glamuroznim događanjima: njegov Oscar za ulogu u "Jokeru" proslavili su prije tri godine veganskim burgerom sjedeći na stepenicama zalogajnice, a samozatajni su do te mjere da su paparazzi oduševljeni kada ih mogu fotografirati zajedno. Stoga ne iznenađuje da su Joaquin Phoenix i Rooney Mara prošlog vikenda izazvali senzaciju u Los Angelesu. Jednostavno odjeveni, bez tjelohranitelja i pompe (iz principa ne koriste njihove usluge, još manje žele sudjelovati u holivudskom šušuru) zaručnici su se u nedjelju pojavili u Filmskom centru Laemmle Monica na projekciji dokumentarca "The Smell Of Money", u kojem nisu sudjelovali, ali su ga došli podržati. Zvijezda filma "Joker" izašao je pozornicu, uzeo mikrofon i pozdravio iznenađenu publiku. Uz njega je u znak podrške stala njegova partnerica, poznata po sjajnoj interpretaciji kultnog lika Lisbeth Salander u filmu "Muškarci koji mrze žene", drugom djelu trilogije "Millennium" Stiega Larssona. Nisu se dugo zadržali na pozornici, poslije nekoliko njegovih odmjerenih rečenica, zauzeli su svoja mjesta u gledalištu, praćeni dugim pljeskom prisutnih.

A kakav li se tek pljesak očekuje za dva važna filmska projekta koja će zasigurno zacementirati njegov status živuće filmske legende: drugi nastavak serijala o Jokeru, koji nosi naziv "Folie à deux", a koji bi na velika platna trebao stići u listopadu 2024. godine, kao i njegova "Napoleona", čija je premijera filma zakazana za 22. studeni. Filmski svijet iščekuje ih s velikim nestrpljenjem.

VIDEO Severina pokazala poruku koju joj je poslala gledateljica