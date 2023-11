Antonia Dora Pleško o teškom periodu: Koncentrirala sam se na sprovode, da sam zaboravila tugovati

Bivša natjecateljica "Supertalenta", splitska pjevačica Antonia Dora Pleško pričala je na društvenim mrežama ove godine o velikom gubitku koji je doživjela prije dvije godine kada su joj preminuli stric i otac i na pitanje kako se nosila s tim, odgovorila je:

- Jako boli i nikad neće prestati. Ja sam nažalost u godinu dana izgubila i strica i tatu i mislila sam da je to moj kraj. Kada sam sve suze isplakala, shvatila sam da su tu uz mene i primijetim da mi se jave kroz nešto baš onda kad mi je težak period (depresivne epizode) ili bitan period (nastupi, snimanja) i iskreno nema mi lipše stvari od toga. Sanjam o tome da ih mogu zagrliti bar na 10 sekundi ili zvrcnuti na mobitel. To je najgori dio. - rekla je tada. Osim s pratiteljima na društvenim mrežama, sada je odlučila i sa širom publikom pričati o nekim životnim problemima i situacijama kroz koje je prolazila te je pokrenula audiopodcast 'Bez filtera'.

- Toliko sam htjela pričat o svemu što me u životu mučilo i što sam prošla, ali i dati savjete kroz svoje situacije. Ali da sve to bude baš kako se zove i podcast 'Bez filtera', iskreno. Odlučila sam se za audio podcast iz razloga da ne želim biti fokusirana na kameru i odmah mi je to drugačiji pristup. Iskreno ja sam tu bez šminke u tuti na kauču ili gdje bilo i pričam iz srca kao što bi da je netko pored mene - otkrila je Antonia u razgovoru za IN Magazin. U svom Podcastu priča o temama i situacijama s kojima se suočila te prije o njima nije javno govorila, a jedna od tih tema je u vršnjačko maltretiranje s kojim se Antonia susrela u školskim danima.

- Bila sam dijete koje je stvarno bilo izloženo od malih nogu medijima, svaka moja stvar je bila javno eksponirana, bila sam često maltretirana od strane svojih vršnjaka, onda doživjela i javni prekid, tako da je svega tu bilo previše i zapravo nikad nisam o tome sjela i propričala - ispričala je i dodala kako je tema o kojoj je najteže bilo pričati u podcastu tema gubitka voljenih osoba, a to su njezin otac i stric.

- Smatram da ja još nisam dovoljno došla sebi nakon svega toga. Nekako sam predobro to prihvatila, skoncentrirala sam se na skroz druge stvari – sprovode, hoće li biti svi tatini prijatelji. Cijela sam bila u toj organizaciji da sam zaboravila tugovati. I to mi je došlo na naplatu koji mjesec nakon kad sam bila u Meksiku. Uspjela sam i to preživjet, tu sam gdje jesam, fale mi, ali moj život ide dalje. Oni su tu sa mnom, oni su moji anđeli čuvari - kaže.

