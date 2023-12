Obožavatelji su se zbog ovog videa razveselili zarukama Gabi i Miroslava, a onda se oglasila Gabi

Pred kraj ove sezone showa "Ljubav je na selu" postalo je očito koji parovi žele nastaviti svoju vezu u budućnosti, a među njima su bili farmer Miroslav i Gabrijela koji su se nakon romantičnog putovanja činili jako zaljubljeni. U srijedu je emitiran prvi dio finala showa "Ljubav je na selu", a na društvenim mrežama obožavatelji su Gabrijelu stalno ispitivali koliko ona i Miroslav namjeravaju ostati zajedno. Ubrzo je Gabrijela na TikToku podijelila fotografiju na kojoj ponosno pokazuje zaručnički prsten, a obožavatelji su im u komentarima čestitali na ovom koraku. Ubrzo je Gabi demantirala ovu informaciju. - Zezala sam se. To je prsten koji mi je posudila Ksenija - rekla je Gabi za RTL i dodala kako se odlučila našaliti na temu zaruka jer je svi stalno pitaju o tome.

- Ja sam zaobišao sve prepreke - rekao je farmer Miroslav prije nekoliko dana i komentirao da nije bio na zajedničkoj zabavi prije nego su farmeri odlučili koga vode na svoja imanja te je otkrio kako je htio da baš Gabi dođe na njegovo imanje. - Ja sam imao želju da Gabrijela dođe na moju farmu. Želio sam je upoznati. Naravno, ostala je do kraja. Znači, iskre ima. Idemo korak po korak. Znači, više od prijateljstva - rekao je Miroslav.

Farmer je tada u emisiji istaknuo da će se potruditi da idu u pravom smjeru. - Želimo više od prijateljstva, više od ove ljubavi. Znači, idemo da bismo stvorili jednu obitelj - rekao je Miroslav. - Mogla bih se zamisliti kao njegova supruga. Kako ne? Proveli smo puno vremena zajedno. Puno pričamo, puno znamo jedno o drugome. Mislim da smo se najbolje upoznali od svih osam parova - rekla je Gabrijela tada.

Inače, ova natjecateljica prvo bila na farmi farmera Ivana, no tada se već krenula dopisivati s Miroslavom, a nakon odlaska s Ivanove farme odmah je došla na Miroslavovu. Ovaj par jedno se vrijeme borio s razlikom u godinama, kao i drugim damama na njegovoj farmi koje e nisu slagale s njihovom vezom. No, čini se da Gabrijeli i Miroslavu to nije smetalo niti utjecalo na njih.

VIDEO Sin Aleksandre Prijović zapjevao s mamom na koncertu