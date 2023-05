Objavljeni prvi službeni portreti kralja i kraljice, Charles se zahvalio svima koji su krunidbu učinili posebnom

Britanski kralj Charles III. je u ponedjeljak, dok se trodnevna krunidbena slavlja privode kraju, "iskreno i duboko" zahvalio svima uključenima u svečanost tijekom vikenda i rekao da će on i njegova supruga Camilla posvetiti svoje živote službi.

Charles i Camilla u subotu su okrunjeni u Westminsterskoj opatiji u Londonu na najvećoj svečanosti Velike Britanije u posljednjih 70 godina te povijesnom događanju o kojem će se pričati.

"Dok se krunidbeni vikend bliži kraju, moja supruga i ja smo samo htjeli podijeliti našu iskrenu i duboku zahvalnost sa svima onima koji su pomogli da ovu prigodu učine toliko posebnom", rekao je Charles u priopćenju.

"Znati da uživamo vašu podršku i poticaj te svjedočiti vašoj dobroti izraženoj na toliko različitih načina bio je najveći mogući krunidbeni dar dok mi sada ponovno posvećujemo naše živote služenju narodu Ujedinjenog Kraljevstva i zemljama Commonwealtha", dodao je.

Priopćenje je objavljeno pri kraju trodnevnih svečanosti, a popraćeno je četirima službenim fotografijama Charlesa, Camille i članova kraljevske obitelji.

Svečanosti su uključile i nedjeljni "krunidbeni koncert", na kojem su nastupili pjevači poput Lionela Richieja i Katy Perry dok su se pripadnici kraljevske obitelji pridružili publici od 20.000 ljudi pored dvorca Windsora, kraljevskoj palači zapadno od Londona.

Nakon dugog prazničkog vikenda ispunjenog uličnim zabavama i proslavama, tisuće organizacija se u ponedjeljak okupilo radi volonterskog programa.

Charlesov sin William i njegova supruga Kate sudjelovali su u volonterskoj inicijativi "The Big Help Out" posjetivši sa svojom djecom skupinu izviđača u gradu Slough blizu Windsora. Kate je predsjednica udruženja izviđača.

Bio je to prvi kraljevski angažman njihovog petogodišnjeg sina Lousa, koji je kopao zemlju lopatom, gurao tačke, a uz očev nadzor je upravljao i bagerom.

Drugi članovi kraljevske obitelji su volontirali na različitim događajima diljem zemlje, a isto su učinili premijer Rishi Sunak i vođa oporbene Laburističke stranke Keir Starmer.

"Što se vikenda tiče, mislim da nijedna druga zemlja u svijetu ne bi mogla održati tako impresivan spektakl", rekao je Sunak novinarima.

"Bilo je duboko dirljivo biti na krunidbenom obredu i izuzetno nadahnjujuće i to je iskustvo koje, mislim, nitko neće zaboraviti do kraja svog života", dodao je.

