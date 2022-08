Obitelj je shrvana: Zvijezda popularnog showa preminuo je u 41. godini, uzrok smrti nije poznat

Pjevač i glumac Darius Campbell Danesh, koji se proslavio u talent showovima Popstars i Pop Idol, preminuo je u 41. godini. Uzrok smrti nije poznat, ali njegova obitelj je rekla da je pronađen u svom stanu u SAD-u.

- S velikom tugom objavljujemo da je Darius Campbell Danesh preminuo. Darius je pronađen bez svijesti u krevetu u svojoj sobi u 11. kolovoza, a poslijepodne je proglašen mrtvim od strane lokalnog medicinskog tima. Lokalna policijska uprava potvrdila je da nije bilo znakova nasilja ili sumnjivih okolnosti. Uzrok njegove iznenadne smrti za sada nije poznat, otkrit će se nakon istrage i obdukcije. Molimo vas da poštujete naše želje za privatnošću u ovom trenutku dok se mirimo s tragičnim gubitkom našeg sina i brata - objavila je Dariusova obitelj u priopćenju.

Darisu je 2002. godine osvojio treće mjesto na Pop Idolu iza Willa Younga i Garetha Gatesa, a kasnije te godine s albumom Colourblind dospio je na prvo mjesto u Velikoj Britaniji, dok je njegov album Dive In dospio među 10 najboljih.Ubrzo nakon toga postao je zvijezda West Enda, pojavljujući se u mjuziklima kao što su "Chicago" i Olivierom nagrađeni "Guys and Dolls". Do 2018. godine Darisu je bio u braku s s kanadskom glumicom Natashom Henstridge.