Jennifer Aniston (53) skinula se u bikini i pokazala kako je s kolegama uživala na egzotičnoj plaži

Glumica Jennifer Aniston (53) na svom je Instagram profilu objavila nekoliko fotografija s nedavnog odmora na prekrasnoj pješčanoj plaži, u društvu kolege Jasona Batemana (53) i njegove supruge Amande Anka (53).

- Vrati nas tamo, napisala je Aniston pokraj fotografija na kojima se vidi kako je uživala na plaži u bikiniju. Fanove je oduševila svojom besprijekornom linijom.

Aniston i Bateman dugogodišnji su prijatelji i zajedno su glumili u nekoliko filmova i serija, uključujući "The Switch", "Office Christmas Party" i "Horrible Bosses".

- On je fantastičan partner u zločinu, najvelikodušniji čovjek koji sve nasmijava. Oh, i on je opak pregovarač. nemojte ga bockati, rekla je Aniston o Batemanu tijekom njegove ceremonije dodjele zvijezda na Stazi slavnih u Hollywoodu 2017.

Prošle su godine Bateman i njegova djeca Maple (10) i Francesca (15) snimili svoje pojavljivanje na Zlatnim globusima u Anistoninoj kući. Aniston je tada na Instagramu podijelila fotografije i video sa zabave u njenom domu.

