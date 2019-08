Nove optužbe: Slavna pjevačica pijana nasrtala na voditeljicu!

Još jedna osoba optužila je pjevačicu Katy Perry za neprimjereno ponašanje.

Naime, Gruzijska TV voditeljica Tina Kandelaki za ruske medije je ispričala kako ju je Katy na jednom partyju neprimjereno dodirivala i pokušala poljubiti. Pjevačica je navodno bila vidno pijana. Kandelaki je rekla kako je odbila nasrtljivu Perry, no ona se nastavila neprimjereno ponašati.

Podsjetimo, američki model i glumac Josh Kloss, koji je glumio u spotu za pjesmu Teenage Dream pjevačice Katy Perry u 2010. optužio ju je da ga je razgolitila kad su se rolali u dvorani na rođđendanu jednog zajedničkog prijatelja.

Svoje iskustvo te sve detalje opisao je na Instagramu.

- Bio je rođendan Johny Wujeka. Kada sam je vidio zagrlila me i još uvijek sam bio zaljubljen u nju. No kada sam se okrenuo kako bi je upoznao s prijateljem, skinula mi je trenirku i gaće i prijateljima i ljudima oko nas pokazala moj penis. Možete li zamisliti kako me bilo sram i kako sam se jadno osjećao? - napisao je Josh.

Kloss je nakon toga opisao koliko dugo je radio s njom i ispričao kako je rekla da se osjeća odvratno nakon što ga je poljubila na snimanju. Tvrdi da su ga njezini suradnici željeli ušutkati.

- Odlučio sam ovo podijeliti jer se stalno govori da su muškarci perverzni. No moćne žene su jednako odvratne - zaključio je glumac.

Ovo nije prvi put da je Perry optužena za takvo ponašanje. Prozivali su je jer je poljubila jednog od natjecatelja Američkog Idola, a prije njega je pjevača Shawna Mendesa primila za stražnjicu.

Katy se još uvijek nije oglasila na optužbe.

