Nove optužbe protiv P. Diddyja, jedna je žrtva navodno imala samo 13 godina

Posrnuli hip-hop mogul Sean Combs poznatiji kao P. Diddy suočava se s novim optužbama za silovanje. Kako prenosi NBC News, odvjetnik Tony Buzbee je u nedjelju podnio još pet novih građanskih tužbi protiv repera, a tužitelji nisu imenovani. U tužbama se navodi da je Combs seksualno zlostavljao i silovao tužitelje u odvojenim incidentima od 2000. do 2022. godine. Dva tužitelja su muškarci, a tri su žene, od kojih jedna tvrdi da je imala 13 godina kad ju je Diddy silovao.

Osim toga su ga optužili za drogiranje jednog od muškaraca te tri žene.

Buzbee je za medij rekao da planira podnijeti sveukupno sedam tužbi. "Dopustit ćemo da navodi iz ovih tužbi pričaju sami za sebe i radit ćemo na tome da se pravda zadovolji. Očekujemo da ćemo dizati tužbe na tjednoj bazi gdje ćemo imenovati Combsa i druge okrivljenike dok nastavljamo skupljati dokaze i pripremati tužbe", rekao je odvjetnik.

To je izgleda samo jedna u nizu novih optužbi protiv Combsa, koji je u pritvoru od 15. rujna. Prošlog ponedjeljka dvije žene i četiri muškarca podnijeli su najmanje šest tužbi saveznom sudu u New Yorku. Optužbe sežu od 1995. do 2021. godine. Neimenovani tužitelji tvrde da su se neki od napada dogodili na Diddyjevim zabavama, na kojima su bile slavne osobe i glazbenici.

Jedan od tužitelja rekao je da je imao 16 godina kada je prisustvovao jednoj od zabava u Hamptonsu 1998. U tužbi opisuje kako je bio oduševljen što je dobio pozivnicu za zabavu P.Diddjya, koja je postala vrhunski godišnji događaj za slavne osobe na A-listi .

S Combsom je razgovarao o glazbi, nakon čega su se, tvrdi tužitelj, uputili na privatnije mjesto. Tvrdi da mu je Combs tijekom razgovora iznenada naredio da se skine. U tužbi je i priložena fotografija na kojoj se vide Diddy i tinejdžer kojem je zamagljeno lice.

Prema tužbi, Combs je rekao da je to "obred prijelaza" i "put do postajanja zvijezdom". Reper je rekao tinejdžeru da svakoga može učiniti zvijezdom.

Druga tužba podnesena u ponedjeljak uključuje optužbe žene koja tvrdi da ju je Diddy silovao u hotelskoj sobi 2004. godine, kad je bila 19-godišnja studentica. Ispričala je da je repera upoznala na jednom snimanju, a on je potom nju i njezinu prijateljicu pozvao na privatnu zabavu u hotel. Tvrdi da ju je po dolasku Diddy "pipkao, zlostavljao i na kraju silovao" bez obzira na njezine molbe da prestane.

Odvjetnik iz Texasa Tony Buzbee, koji zastupa tužitelje, izjavio je da zastupa više od 100 osoba koje planiraju tužiti repera za seksualni napad, silovanje i seksualno iskorištavanje. Dodao je da su neke od navodnih žrtava djeca.

"Dopustit ćemo da optužbe u podnesenim tužbama govore same za sebe i radit ćemo na tome da se pravda zadovolji", izjavio je Buzbee nakon što su tužbe podnesene u ponedjeljak. "Očekujemo da ćemo u sljedećih nekoliko tjedana podnijeti još mnogo tužbi protiv gospodina Combsa dok nastavljamo prikupljati dokaze i pripremati podneske", dodao je.

Podsjetimo, Diddyjevo suđenje je zakazano za 5. svibnja 2025. godine. Reper će do suđenja ostati u pritvoru. Njegov pravni tim je nedavno treći put tražio pravo na jamčevinu, ali je sudac to odbio.

