Nove ljubavi naših poznatih! Glumica se udala za 26 godina mlađega, a naša pjevačica progovorila o partneru

Zadnji dani 2024. godine za mnoge od nas znače prisjećanje svih naših postignuća ove godine, lijepih i onih manje lijepih trenutaka, osoba u našem životu te donošenje novogodišnjih odluka. Upravo smo ove dane tako posvetili i prisjećanju važnih događanja na našoj javnoj sceni ove godine, a tu su i nove ljubavi za koje smo saznali u 2024. godini. Naši glumci, glazbenici i javne osobe u godini na izmaku ovo su kazali o svojim partnerima.

Bivša voditeljica i pjevačica Vlatka Pokos jedna je od osoba koja je svojim ljubavnim životom ove godine podigla dosta prašine. Naime, Vlatka je u travnju otkrila da uživa u vezi s bivšim ragbijašem Većeslavom Holjevcem te priznala da se ljubav nije rodila iz dugogodišnjeg prijateljstva, već naprotiv, bila je to fatalna ljubav na prvi pogled.

- Nemam više razloga to skrivati. Da, jako sam zaljubljena i to je razlog mog povratka u Zagreb - rekla je tada. - Fatalni susret se dogodio na aerodromu i bilo je potpuno neočekivano. Čak sam nedavno izjavila da neću više živjeti u Hrvatskoj, no onda sam upoznala njega... Eto, jako sam zaljubljena, što se nadam i vidi - rekla je tada Vlatka da bi samo četiri mjeseca kasnije otkrila da je njihovoj ljubavnoj sreći došao kraj.

Medijske stupce tijekom ove godine punio je i poduzetnik i inovator Mate Rimac. Vijest koja je mnoge početkom godine iznenadila jest da je Matinom braku došao kraj, a ubrzo potom saznalo se da ponovno ljubi. Mate je, pisali su mediji, bio u romantičnoj vezi s marketinškom stručnjakinjom Valentinom Blažeković, a sve se otkrilo u rujnu. No, ni njihova ljubav nije potrajala. Već u studenom su došle informacije o tome kako je par odlučio krenuti svatko svojim putem.

Glumica Petra Kraljev ovog je ljeta potvrdila vezu s hrvatskim rukometnim vratarom Filipom Ivićem. Samozatajna Petra koju šira javnost ima priliku gledati u ulozi "Milice" u seriji "Kumovi" nije otkrila puno detalja o njihovoj ljubavi, no mnogi nisu mogli neprimjetiti fotografije s odmora na kojma par uživa. Nakon što su mediji prenijeli ovu vijest, Petra je zaključila svoj profil na društvenim mrežama, a nešto kasnije javio se Filip te na svojem profilu podijelio nekoliko zajedničkih fotografija povodom njezinog rođendana. No, o svom privatnom životu nisu više govorili.

Ljubav koja je ove godine privukla najviše pozornosti jest ona naše glumice Petre Dugandžić i nogometaša iz Nigerije Maka Noblea. Naime, Petra je ove godine otkrila detalje o svojoj ljubavi, 26 godina mlađem nogometašu, a par je već izgovorio i sudbonosno 'da'. Petra je kazala da se vjenčanje odvilo u Nigeriji, a o svadbi su razgovarali još na početku veze.

''Otišla u Nigeriju i tamo smo se vjenčali. Već na početku veze to sam spomenula, ali iz fore. On mi je nešto dirljivo napisao na što sam iz zezancije dobacila: 'Daj me oženi', na što je odgovorio da je u potpunosti za to. 'Ma jesam li ja tebe upravo zaprosila?', pitala sam, na što je rekao: 'Jesi i ja sam rekao da.' Otputovala sam, sve smo organizirali i prije vjenčanja sam upoznala ''nigerijskog oca'' koji nije bio baš oduševljen kada je doznao za našu vezu. Jako su tradicionalni i bilo je malo dramatično zbog razlike u godinama te činjenice da imam brak iza sebe'', priznala je te rekla da su se upoznali u Africi prilikom jednog njezinog posjeta.

"Putovala sam u svom aranžmanu, a on je bio na gostovanju sa svojim klubom na nogometnom turniru. Upoznali smo se i kratko družili. Ostali smo u kontaktu putem interneta, mobitelima, na daljinu, bilo je tu i mojih želja da se preselim u Afriku, što je i bio razlog zašto sam otišla na to putovanje. Htjela sam živjeti na obali i vidjeti bih li tamo mogla naći svoj novi dom – u Africi koja me cijeli život jako privlačila", prisjetila se Petra ovom prilikom. Glumica ne krije koliko uživa u ljubavi s nogometašem, a zbog toga je u nekoliko navrata odgovarala i hejterima.

O tome da je sretna u ljubavi progovorila je i radijska voditeljica Tatjana Jurić. Iako o svom partneru detalje nije otkrivala kazala je da su zajedno već dulje vrijeme. "Lijepo je uz sebe, kako sam rekla, imati osobu koja ti ne zamjera tvoje mane i kojoj ne smetaju tvoje vrline. Lijepo je otkriti da se kroz život može ići i tako jer to otvara prostor slobode i tebi samoj da budeš opuštena i da na taj način ostvaruješ svoj puni osobni i profesionalni potencijal, ali i onaj partnerski", ispričala je voditeljica i otkrila da je njezin partner, kojeg je dugo skrivala od javnosti, po struci ekonomist, komunikacijski i marketinški stručnjak.

Baš poput Tatjane, progovorila je i Jelena Rozga. Pjevačica je nedavno ispričala da je sretna u ljubavi, no ipak nije otkrila ime svog odabranika. Rozga rijetko govori o ljubavi u javnosti, a ovo ljeto o svom je partneru rekla da je neopterećen, normalan i dobar dečko. Nedavno je pak odgovorila i na pitanje kako njezin dečko podnosi čestu razdvojenost. "Pa znaš što, sve je puno lakše s obzirom na to da radimo isti posao", otkrila je pjevačica novi detalj o svom odabraniku te dodala: "Pa, sve ima najljepše. Meni je sve najljepše na njemu. Mama ga obožava, i tata, stari Rozga isto", kazala je.

Vilibalda Vucu, sina Siniše Vuce, mnogi pamte iz vremena kad se okušao u glazbi, a ovaj agent za nekretnine nedavno je otkrio da je zaljubljen. Na Božić je otkriveno je da je Vilibald u vezi s atraktivnom djevojkom iz Tunisa, a to je otkrila njegova sestra Brigita koja je objavila video s Meri, djevojkom koja je na svom profilu podijelila fotografije na kojima se ljubi s Vilibaldom, očito uživajući u njihovoj romansi.

