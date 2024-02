Nove fotografije slavnog glumca iznenadile javnost: Uhvaćen je neprepoznatljivog izgleda i paranoičnog ponašanja

"Barbie" uoči Oscara

Što tom filmu više treba od tih milijardu i pol što je već zaradio? Zar baš moraju dobiti i Oscare?

Ne mogu vjerovati da netko može ozbiljno shvaćati sve one već ofucane, sto puta ponovljene feminističke parole i ideje koje smo do sada pročitale stotine puna u raznim ženskim novinama ili uostalom u New York Timesu. Može li film počivati na tim dosjetkama?