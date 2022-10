Njeguje prirodni izgled! Jedna od najljepših glumica Hollywooda (64) ponosno je pokazala sijedu kosu na modnoj pisti

Glumica Andie MacDowell (64) često se nalazi na listi najljepših glumica Hollywooda. Mnogi se sjećaju njezinih glamuroznih izdanja sa crvenog tepiha na kojem je plijenila pozornost i predivnom crnom kovrčavom kosom, no u protekle dvije godine promijenila je svoj izgled. Zbog pandemije prestala je ići kod frizera te sada ponosno nosi svoju sijedu kosu.

Andie se pojavila na Tjednu mode u Parizu gdje je prošetala modnom pistom i sve oduševila prirodnim izdanjem. Nosila je šljokičasti haljinu ukrašenu perjem s prorezom na nozi koja je naglasila njezinu vitku liniju, a na pisti joj se pridružila i kolegica, glumica Eva Longoria.

Inače, Andie je kosu prestala farbati 2021. godine, a posijedila je za vrijeme pandemije.

Foto: JOHANNA GERON/REUTERS Actor Andie MacDowell presents a creation during a public show organised by French cosmetics group L'Oreal as part of Paris Fashion Week, in Paris, France October 2, 2022. REUTERS/Johanna Geron Photo: JOHANNA GERON/REUTERS

- Kosa mi je počela sijediti tijekom pandemije COVID-a, a moje kćeri su živjele pored mene pa su me stalno viđale i govorile su mi: "Izgledaš opako i ovo moraš zadržati." ... Zaljubila sam se u taj izgled i odlučila sam ga zadržati. I moram reći, nikad se nisam osjećala ljepše. Ne kažem da svi moraju ići raditi ovo, ali meni to odgovara, i mislim da je to toliko ljudi prihvatilo, i to mi se sviđa. Sviđa mi se što je ljudima ugodno što starim. Mislim da je to važna poruka za sve nas da starimo i da smo lijepi - rekla je glumica.

- Ne znam što će se dogoditi za pet godina, možda ponovno obojim kosu, ali trenutačno mi se sviđa ova srebrnkasta nijansa, baš uživam u njoj! Nisam se zapustila, uopće ne razmišljam o ovoj promjeni na taj način – dodala je Andie koja oduvijek njeguje prirodan izgled.

MacDowell ne skriva svoje bore i kaže da neće ići na estetske operacije. - Nisam bila na estetskim operacijama. Moje lice je moje lice, i mislim da mi ne trebaju. Zadovoljna sam sama sa sobom - rekla je jednom prilikom zvijezda filmova "Četiri vjenčanja i sprovod" te "Harrisonovo cvijeće".

