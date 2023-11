Njegov prvi atelje bio je u dnevnoj sobi, a njegove kreacije obožavaju brojne poznate dame

Jedan je maleni dječak krao jarmulke (kapa bez ruba, obično izrađena od tkanine, koju tradicionalno nose židovski muškarci kako bi ispunili uobičajeni zahtjev da glava bude pokrivena) iz sinagoga u koje su išli njegovi djedovi i bake. Trebale su mu kako bi od njih napravio balske haljine za lutke. Svima je već tada trebala biti jasna njegova budućnost. Danas je on modni kreator kojeg obožavaju neke od najslavnijih dama svijeta, koje tvrde da nitko kao on ne radi raskošne haljine za najvažnije crvene tepihe. Kako i ne bi kada je tako rano počeo i to od "posuđenih" materijala?

On je Zac Posen (pravim imenom Zackary E. Posen), rođen 24. listopada 1980. u New Yorku, u obitelji majke Susan, korporativne odvjetnice, i oca Stephena Arnolda Posena, umjetnika. Zna se da ova židovska obitelj svoje korijene vuče iz Bjelorusije i Poljske, a kada je Zac rođen, zbog očevih umjetničkih dostignuća živjeli su u SoHou. Svima je bilo jasno da je on izuzetno talentirano i kreativno dijete, koje je to potvrđivalo od prvog školskog dana. Zapisano je kako je kao tinejdžer dobivao brojne školske nagrade za likovnu umjetnost, ali i pisanje. Imao je samo šesnaest godina kada je upisao predstudijski program za newyoršku Parsons The New School for Design, da bi se samo godinu dana kasnije ipak uputio u London, gdje je primljen na studij ženske odjeće na londonskom Central Saint Martins College of Art and Design na Sveučilištu umjetnosti u Londonu. Iz tog vremena potječe njegova prva slavna haljina. Bila je u potpunosti izrađenu od tankih kožnih traka, koje su bile spojene krojačkim kukicama i ušicama, a bila je izložena u slavnom londonskom Victoria and Albert Museum, u sklopu izložbe "Curvaceous". Ta je haljina bila kruna događaja koji su počeli 2000. godine kada je Posena primijetila šira javnost.

Foto: PIXSELL

Naime, tada je napravio haljinu za Naomi Campbell, a modni znalci su je toliko nahvalili da je ona doslovno išla od ruke do ruke slavnih žena te je nekoliko puta promijenila vlasnice, a nosile su je i poznavateljice mode i slavne žene, uključujući glumicu Paz de la Huerta. Već tada je Zac imao dobre veze u svijetu slavnih žena, što je uključivalo poznanstva s važnim modnim urednicama, pa ga je tako glavna urednica časopisa Interview Ingrid Sischy upoznala s Edom Filipowskim, koji mu je ubrzo postao PR i producent događanja, i koji je bio toliko zadivljen radom mladog kreatora da je ponudio da ga zastupa besplatno. Bio je to trenutak u kojem se Zac odlučio vratiti kući, u SAD. Godine 2001. u New Yorku je otvorio svoj prvi "atelje". Nalazio se u dnevnoj sobi njegovih roditelja, koji su mu davali tjedni džeparac od 15 dolara. No, u listopadu iste godine izabran je da predstavi svoju capsul kolekciju u sklopu GenArt's Fresh Faces na Tjednu mode u New Yorku i za tu je kolekciju dobio potporu od 20.000 dolara. Uspjeh je bio nevjerojatan i za njega su se počele otimati sve velike modne kompanije, uključujući financijske stručnjake koji su tada vodili Gucci, Dior, ali i moćni konglomerat luksuza LVMH.

Ni sam Zac Posen nije mogao vjerovati koliko je slave i novca odjednom ušlo u njegov život, a rekao je kako su njegov poziv i njegova strast:

- Odijevati ljude, ali nikada ne zaboraviti da u tom procesu treba istraživati vlastitu kreativnost.

To ga je vodilo svih ovih godina, njegova moda je blistava i raskošna na jedan pomalo zaigrani način. I baš zbog toga ga obožavaju mnoge slavne žene čiju je ljepotu proslavio na najvažnijim događajima u svijetu show businessa. Njegova moda je istovremeno raskošna, ali u njenim je temeljima snaga žene, i to se doslovno vidi iz kolekcije u kolekciju. Takvim radom postao je miljenik: Natalie Portman, Rihanne, Kate Winslet, Claire Danes, Cameron Diaz, Jennifer Lopez, Mische Barton, Beyoncé, Sarah Jessica Parker... Godine 2004. potpisao je ugovor s luksuznom urbanom modnom markom Sean John (tvrtka koju je stvorio glazbeni mogul Sean Combs), da bi četiri godine kasnije svoju modnu čaroliju preselio i u daleku Australiju. Tada je, naime, kreirao kolekciju za Target - nosila je ime Zac Posen za Target - i prodavala se u 75 trgovina u Australiji. Od te je odjeće stvorena i kolekcija koja je 2008., u ožujku, predstavljena na Tjednu mode u Melbourneu.

Godine koje su slijedile samo su dokazale njegov nevjerojatni modni utjecaj. Tako je Zacovu haljinu 2012. godine na Oscarima nosila Glenn Close, dok su ga Reese Witherspoon i Naomi Watts odabrale za dodjelu Zlatnih globusa, godinu dana kasnije. Te ga je godine Uma Turman nosila na slavnoj Met Gali, a 2014. Posen je opet imao haljine na najvažnijim crvenim tepisima svijeta: Sofia Vergara nosila je njegovu kreaciju na dodjeli Zlatnih globusa, a Anna Chlumsky na dodjeli nagrada Emmy. Taj izbor brojnih slavnih žena nije bio nimalo slučajan, jer uz odlične kreacije Zac je tada bio i najpoznatiji modni kreator (neki tvrde i najbogatiji) u SAD-u, čemu je pridonio njegov televizijski posao, jer 18. prosinca 2012. godine najavljeno je kako upravo Zac Posen postaje jedan od sudaca u tada slavnom TV showu "Project Runway" ("Modna pista" - američka reality u kojem natjecatelji kreiraju odjeću, a ograničeni su vremenom, materijalima i temom). Zac je u show ušao u 11. sezoni i ostao tamo do kraja 16. sezone, dokazujući se kao vrhunski televizijski šarmer, ali i čovjek koji je svojim znanjem spreman pomoći onima koji tek dolaze. Bile su to godine u kojima je bio toliko popularan da se 2012. našao na devetom mjestu popisa koji je rangirao pedeset najsmješnijih, najtalentiranijih, najljepših i najinteligentnijih Židova na svijetu.

Iako je tada ubrzano stvarao, dokazao je da nije ispustio iz vida neki sasvim "običan" život, kao i želju nekih sasvim "običnih" žena da budu lijepe i odjevene u kreacije s potpisima. Stoga je u veljači 2014. godine povukao novi potez koji je zbunio modni svijet. Tada je, naime, svoju prvu kolekciju vjenčanica kreirao u suradnji s velikom tvrtkom u tom dijelu modne industrije, David's Bridal. Rezultat te suradnje bila je kolekcija Truly Zac Posen, linija cjenovno pristupačnih vjenčanica. Te iste godine postao je i kreativni direktor Brooks Brothersa, a za taj je posao odabran kako bi modernizirao njihovu prepoznatljivu liniju ženske odjeće i dodataka. I kao da sve to nije dovoljno posla, te je 2014. predstavio je i svoju prvu ležerniju kolekciju - 2015 Trunk Show. Ti su ga uspjesi gurnuli i u neke sasvim nove izazove, pa tako nije odlio pozivu moćne avio kompanije Delta Air Line da dizajnira nove uniforme za njihove zaposlenike, a začuđujuće zvuči podatak da je ta kompanija u tom trenutku imala čak 60 tisuće ljudi na svojoj platnoj listi.

U listopadu 2017. priredio je javnosti, i to ne samo modnoj, novo iznenađenje. Tada je u knjižare stigla raskošna Posenova kuharica na čak 288 stranica. Objavila ju je moćna izdavačka kuća Rodal Books, koja ju je reklamirala sloganom: "100 recepata koji su jednako dekadentni i inspirativni kao i Zacov dizajn." I taman kada se činilo da je samo nebo granica, dogodio se bankrot koji je uzdrmao njegovo modno carstvo. Na samom kraju 2019. godine zahtjev za bankrotom podnijela je tvrtka Barneys New York, koja je glavni klijent Posenove tvrtke. Ubrzo je objavljeno da House of Z i Z Spoke zatvaraju svoje modne etikete. No, nekoliko mjeseci kasnije pokazalo se da dolaze novi crni oblaci. Svijet je zaustavila pandemija koronavirusa, koja je posebno teško pogodila modnu industriju. Unatoč bankrotu partnera, Zac je brzim djelovanjem spasio osobno bogatstvo, ali i moćno modno ime, spriječivši da kompanija koja nosi njegovo ime umire pomalo u mukama, prisiljena na štednju u kvaliteti. Od tada ovaj modni kreator djeluje iz sjene. Tako je, primjerice, 2021. dizajnirao liniju vjenčanog prstenja, i opet sasvim posebnog prstenja, koju je sam definirao kao "prstenje bez spola".

