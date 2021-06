Nives Celzijus pozirala potpuno gola u bazenu: 'Celzijusima protiv vrućine'

Nesnosne vrućine koje ovih dana vladaju Hrvatskom Nives Celzijus odlučila je svojim pratiteljima još malo podići. Naime, Nives je spas od vrućina potražila u bazenu na svom balkonu, a fotografijom se rashlađuje potpuno gola podigla je puls njezinim pratiteljima.

"Celzijusima protiv vrućine", napisala je Nives u opisu fotografije na kojoj je strateška mjesta prekrila žutim kolutom za kupanje.

"Što napisati?", "Goriš", "Zgodna", "Sve bih dao na svijetu da sam ta guma", samo su neki od komentara ispod fotografije.

Foto: Instagram

U komentarima ima dosta poruka udvarača, ali Nives na njih ne odgovara i kako je nedavno priznala već je duže od godinu dana u vezi, ali identitet svog dečka čuva u tajnosti.



- Pitaju me: 'Pa dobro, imaš li koga, viđaš li se s kim?' Pa da! 'Pa koliko se viđate?' Pa godinu dana! 'Što, čujete se svaki dan?' Ne! Fakat se ne čujemo, zato vjerojatno i jesmo tako dugo zajedno, zato što su se našle dvije kompatibilne osobe, svatko ima neku svoju vrstu posla, dosta smo zauzeti po tom pitanju, i nekad se teško usklađujemo. Meni je u svim tim odnosima uvijek falilo slobode! To da me stalno netko ne zivka, di si, što si... Mi ćemo to sve kad se vidimo proći, nema tu neke neiskrenosti, laži, mi na kraju sve to riješimo, samo to ne mora biti na dnevnoj bazi - izjavila je nedavno.

Foto: Hrvatski hrvački savez

