Nismo ni sumnjali da će serija odmah pokupiti visoke ocjene, takva sljedba Dexterova lika i (ne)djela to naprosto garantira

Dexter: Original sin, SkyShowtime

Rekli bismo da je i vrijeme u kojem živimo uzrokovalo da popularnost Dextera bude tolika da opravda ne samo osam sezona originalne serije, dodatnu sezonu, a onda i ovaj prequel. Original Sin smješten je u mladost Dextera Morgana gdje pratimo evoluciju serijskog ubojice koji misli da za svoja djela ima valjan razlog. Serija nastala prema seriji romana Jeffa Lindsayja, američkog pisca i scenarista kriminalističkih priča. I on je tako pogodio 'zlatnu žilu' osmišljajući Dextera kao ispravljača pogreški sudstva koji obračunava s kriminalcima za koje se uvjeri da su krivi ali su nekim slučajem izbjegli zakonsku kaznu. Takvih nije malo, pa se Dexter pretvara u serijskog ubojicu neobične pozadine. On je, naime, forenzički analitičar čija je specijalnost prije svega analiza krvi pa mu i to omogućuje da provjerava je li netko doista kriv ili ne. Intrigantna postavka temelj je serije koja se prikazuje u vremenu u kojem je svijet prepun nepravdi, dvojbi, zamjena teza, nezadovoljstva, pa doista možemo ogromnu popularnost pripisati i tim okolnostima. Onda nije čudo da se odlučilo ići i u još jednu seriju o Dexteru gdje se priča bavi njegovom mladošću. Znamo da njegovu osobnost definira svirepo ubojstvo majke kojem je svjedočio gdje nastupaju emocije i stanja koje onda uz pomoć svoje očuha kanalizira u kažnjavanje nekažnjenih. U Original Sin gledamo konačnu transformaciju, vrijeme kada je Dexteru nemoguće nadvladati svoje porive, pa i njegov očuh Harry kojega ovdje tumači Christian Slater, kanalizira u vigilantizam čiji smo najusavršeniji oblik gledati u originalnoj seriji. Nismo ni sumnjali da će serija praktično odmah pokupiti visoke ocjene, takva sljedba Dexterova lika i (ne)djela to naprosto garantira. A i solidan broj poznatih ali pomalo zaboravljenih imena prihvatio se uloga u ovoj novoj seriji. Tu su Sarah Michelle Gellar, Patrick Dempsey, Christina Millian, a tu je i sam Michael C. Hall koji tumači Dextera iz originalne serije, ovdje u ulozi naratora. Serija je smještena u također nestabilan period početka 90-tih godina prošlog stoljeća, opet adekvatno vrijeme za razvoj bijesa pogotovo kod mladog čovjeka s traumom kakav je i sam Dexter. Ovaj prednastavak originalne serije kreće krajem ovog mjeseca, no kako se Original Sin može već pronaći i drugdje jer je u SAD serija već krenula, u ovom intermezzu koristimo priliku da je najavimo i podsjetimo se originala te dodatne serije koji su dostupni na istoj platformi tako da možete bingeati barem do ožujka a fanovi mogu i ponavljati gradivo.