'Nisam se obogatio niti me to zanima. Živim od svoje plaće na HRT-u, s kojom sam jako zadovoljan'

Njegovo ime i prezime teže ćete naći na portalima koji prate tko je što odjenuo na neku premijeru, morali biste se namučiti da nađete vijest o tome u kakvoj je košulji izašao iz kuće, ili koju robnu marku nose njegova djeca. Ali, Božidar Domagoj Burić veliki je radnik, prije svega scenarist i redatelj HRT-ovih dokumentarno-igranih serijala koje širom svijeta gledaju milijuni ljudi. To su jednostavno činjenice. Entuzijast koji je serijalima kao što su “Ludi rimski carevi”, “Hrvatski kraljevi”, “Doba uskoka” ili pak “Republika” mnoge od nas poučio pojedinostima hrvatske, pa dijelom i svjetske povijesti. I sam, na poziv da bude glavni sugovornik u Ekranu i lice s naslovnice, tvrdi da ne zna čime to zaslužuje, jer on je onaj iza kamere. Pa zamislite kakva bi to tragedija bila kada bismo čitateljima nudili samo biografije ljudi koji su popularni i fotografirani, katkad i bez ikakvog temelja. Zato evo priče 49-godišnjeg scenarista i redatelja koji i dok s njim razgovaram o trudu i idejama za velike i nagrađivane serijale, pršti energijom i ljubavlju za posao kojim se bavi. I odmah na početku razgovora, kolegijalna ekskluziva: