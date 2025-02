Nipplepeople šokirali priznanjem: 'Jutro je počelo gadno, netko je od nas završio na Hitnoj pomoći'

Grupa Nipplepeople ušla je u finale ovogodipnje Dore, no jutro za njih nije počelo. Kako je za HRT otkrio njihov pridruženi član Marko Grdošić, netko je od članova grupe danas završio na Hitnoj pomoći.

- Jutro je započelo gadno, istina je da je netko iz ovog tima bio na Hitnoj s 39,6 temperaturi, otkrio je Grdošić i dodao kako se nada da će do nedjelje sve biti u redu.

Nipplepeople je hrvatski elektronički glazbeni duo osnovan 2008. godine u Zagrebu. Poznati su po svojoj anonimnosti, nastupajući s maskama i izbjegavajući otkrivanje identiteta. Njihova glazba često se opisuje kao downtempo ili synthwave. Proslavili su se obradom pjesme "Frka" Zdenke Kovačiček, koja je postala hit u Hrvatskoj i Srbiji.

"Znak" je energična elektronička pjesma koja zadržava prepoznatljiv stil Nipplepeoplea, kombinirajući zarazne ritmove s misterioznim vokalima. Pjesma je brzo stekla popularnost među obožavateljima i kritičarima, ističući se kao jedan od favorita na Dori 2025.

– Nastupom ćemo vas povesti na put u očaravajući Nipplepeople svijet, u kojem se glazba spaja s modom i vizualnim doživljajem. Kostimi i modni izričaj igraju ključnu ulogu u stvaranju te atmosfere, a za to su zaduženi Lidija Lovrić i Nikola Barbir, koji već dugi niz godina pretvaraju Nipplepeople zvuk u kostime. Za vizualni doživljaj u Opatiji zadužena je stalna suradnica i umjetnički direktor benda Anita Celić Cella, zajedno s novim članovima vizualnog tima – Martinom Peranovićem (autor lyric videa za ZNAK) i Hrvojem Radnićem (osciloskop vizualizacije koje je bend odnedavno počeo koristiti na svojim koncertima).

ZNAK nas vodi kroz priču o prolasku vremena i neminovnim promjenama koje dolaze s krajevima. Bržeg je ritma, a opet nostalgičan. Balansira između prošlih sjećanja i sadašnjeg gubitka, reflektira na nestale trenutke, na ljubavi koje su prolazile. Ali, ako me ne vara intuicija, i ako sve nisam krivo shvatio, mislim da ZNAK najviše priča o raspadu benda, kazao nam je pridruženi član benda Marko Grdošić.

Dvojac postoji od 2008. godine, a dosad je bilo više teorija o nastanku njihova imena.

– To ne znam ni ja. A ponekad mi se čini da ni oni nisu sigurni. Puno je vremena prošlo. Ljudi to često interpretiraju kao "sisavci", ali, iskreno, mislim da to nije točno – kaže njihov pridruženi član koji nam je otkrio i neke stvari o njima koje nismo znali.

– Volimo ćevape, sarme i prosecco. Plivamo redovito na jednom zagrebačkom javnom bazenu. Grickamo nokte na nogama. Mnoge je zanimalo i donosi li anonimnost više slobode u umjetničkom stvaranju.

– Ne mislimo nužno da anonimnost donosi slobodu koliko taj Nipplepeople svijet koji živimo otvara jedan ogroman prostor za tišinu i mir – kaže Marko.