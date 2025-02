'Nesupješna kopija Lasagne!': Evo što društvene mreže kažu na pjesmu s otvaranje Dore

Hrvatski izbor za predstavnika na Euroviziji, održava se ovaj tjedan, a sve počinje prvom polufinalnom večeri koja je zakazana za četvrtak, odnosno večeras. Prvo polufinale donijet će nastupe 12 izvođača, a osam najboljih ide dalje.

Dora 2025. godine se održava u Opatiji, a sastoji se od dva polufinala i finala. Drugo polufinale zakazano je za petak, a finale je na rasporedu u nedjelju. Eurovizija se ove godine održava u švicarskom Baselu, a Hrvatska će do kraja tjedna izabrati svog predstavnika.

Prvu polufinalnu večer otvorio je multiinstrumentalist Matt Shaft s pjesmom 'Welcome to the Circus', a stigle su i prve reakcije na njegov nastup. Naime, ljudi na društvenim mrežama primijetili su veliku sličnost s prošlogodišnjim pobjednikom, Baby Lasagnom. Većina ih tvrdi da je riječ o lošoj kopiji: - "Kopija Lasagne", "Wannabe Lasagna" - pišu korisnici X-a.