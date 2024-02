Nina Badrić pokazala drastičnu promjenu frizure: Kakva promjena, zašto tek sad ova frizura?

Pjevačica Nina Badrić na Instagramu je objavila novu fotografiju na kojoj je pokazala drastičnu promjenu frizuru. Nina se ošišala na kratko, a njezini obožavatelji i brojne kolegice s glazbene scene i estrade oduševljeni su ovom promjenom imidža.

- Ajmee frizureee - napisala je Viktorija Rađa, dok joj je Vanna poručila: Prekrasna. Kolegica Zsa Zsa je dodala: Preeeedivna. Obožavatelji su joj napisali: Wow wow..ženoooo predivna si ...zašto tek sad ova frizura. Kaaaakvaaaa proooomjeeeeenaaaaaaaaa Ajmeee lijepa!. Lijepa ko boginja. Savršeno. Najdivnija. Frizura sjajna i sve ostalo. Nina je nedavno razveselila svoju publiku u Sarajevu kada im je najavila koncert za Valentinovo. - Čekam s nekom čežnjom na svjetla tvoja…, napisala je pjevačica nedavno na Instagramu i dodala kako će 14. veljače nastupiti u Domu mladih u Sarajevu i dodala: Sarajevo, ljubavi moja.

Nedavno je dala intervju za portal Ljepota i i zdravlje u kojem je progovorila o detaljima i privatnog života. Nina je objasnila kako je davnih dana odvojila privatno od poslovnog te je iza vrata svoga doma i ona ista kao većina žena.

- Borim se sa životom sama sa sobom i imam nedoumice koje i mene muče - rekla je, pa se dotaknula i svoje karijere, ali i trenutaka kada je mislila kako spol igra vrlo važnu ulogu u njenim mogućnostima. - Ipak živimo još uvijek u muškom svijetu gdje su pravila za žene drukčija negoli za muškarce. Trebalo mi je i snage i vremena da se izborim za to da me muški suradnici percipiraju kao osobu koja je talentirana i sposobna te da skrenem njihov pogled s fizičkog na osobnost. Prošla su vremena, nasreću, kad je gotovo svaki poslovni sastanak ili snimanje završavalo pozivom na večeru ili dvosmislenim rečenicama. Živimo u vremenima konzumerizma i estetike i tu je žena postala objekt koji se konstantno komentira. I čini mi se da je taj teror postao još jači. Ženi je danas 'zabranjeno' starenje dok se muškarce glorificira sa svakom novom borom - objasnila je Nina. Bilo je tu i puno situacija koje su utjecale na njezinu profesiju, ali i osobni rast u karijeri.

- Takvih je trenutaka bilo puno, u kojima izlazite ili kao pokojnik ili kao pobjednik. Uvijek me vodila snažna intuicija jer sam po karakteru borac i nepopravljivi optimist. U svemu gledam bolju stranu i uvijek imam puno vjere za ljude. Najviše sam kao osoba izrasla u patnjama. One su me oplemenile. Kad čovjek zagrli svoju bol, tada izraste puno plemenitiji nego što je to ikada dotad bio – rekla je te dodala da smatra kako je privatno puno drugačija, a to je ono što njezina publika ne zna.

