Nina Badrić ne prestaje dijeliti fotografije nakon promjene imidža, a jedan detalj na njoj oduševio je pratitelje

Pjevačica Nina Badrić (51) nedavno je iznenadila svoje pratitelje promjenom imidža. Naime, Nina je drastično skratila svoju kosu i brojne oduševila, a sada je otkrila još nešto. Glazbenica se javila na društvenim mrežama gdje je otkrila kako se osjeća i o čemu razmišlja,

- Od jutra mi u glavi miriše more i svira Oliver - napisala je Nina, a obožavatelje je posebno oduševio njezin osmijeh na fotki.

"Stvarno dosad najbolja frizura... Otkrila je to tvoje lijepo lice", "Koji osmijeh, koje zračenje pozitive i ljubavi, predivna ženo", "Najljepši osmijeh u Zagrebu", "Ljepotica", "Sjajiš", "Uljepšala si mi dan", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

Podsjetimo, pjevačica je za IN magazin otkrila koji je povodom ovoj promjeni.

- Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visit kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots - kazala je te dodala da prilagodba na novi izgled za nju još uvijek traje.

VEZANI ČLANCI:

- Traje prilagodba kod mene još uvijek, još ne znam što ću s njom do kraja. Cijeli povod je novi album koji je nakon 11, 12 godina koji se gospođa udostojila snimiti - rekla je te dodala da joj je trebalo osvježenje, a takav je album.

Nina je uz fotografiju nove frizure istaknula i da se vraća '90-im godinama. Nakon ove objave dobila ej brojne komplimente obožavatelja, ali i kolega s estrade.

- Ajmee frizureee - napisala je Viktorija Rađa, dok joj je Vanna poručila: Prekrasna. Kolegica Zsa Zsa je dodala: Preeeedivna. Obožavatelji su joj napisali: Wow wow..ženoooo predivna si ...zašto tek sad ova frizura. Kaaaakvaaaa proooomjeeeeenaaaaaaaaa Ajmeee lijepa!. Lijepa ko boginja. Savršeno. Najdivnija. Frizura sjajna i sve ostalo.

VIDEO Više se ne skrivaju: Glumica iz 'Kumova' i glazbenik koji se lani razveo uživaju u ljubavi