Nina Badrić nasmijala pratitelje: 'Ono kad počnem snimati, a svi odluče proći ulicom'

Pjevačica Nina Badrić (51) podijelila je na Instagramu video u kojem je pokazala što joj se dogodilo dok je snimala video za društvene mreže, a njezina objava je nasmijala pratitelje. Nina je bila u crvenoj kombinaciji, a uz video je poručila:

- Ono kad počnem snimati reels, a odjednom su baš svi odlučili proći 'mojom ulicom' - našalila se i pokazala kako su je prolaznici omeli u snimanju, a u pozadini je pustila pjesmu "U Can't Touch This" M.C. Hammera. Njezinu objavu lajkalo je više od 3100 ljudi, a neki su se i našalili u komentarima. "Kraljica", "Nemoj da ideš mojom ulicom", "Balkanskom ulicom prolazim" i "Ali kad prođu svi, a kameri priđeš ti...", samo su neki od komentara pratitelja.

Podsjetimo, pjevačica je nedavno iznenadila svoje pratitelje promjenom imidža. Naime, Nina je drastično skratila svoju kosu i brojne oduševila, a sada je otkrila još nešto. Glazbenica se javila na društvenim mrežama gdje je otkrila kako se osjeća i o čemu razmišlja. - Od jutra mi u glavi miriše more i svira Oliver - napisala je Nina, a obožavatelje je posebno oduševio njezin osmijeh na fotki. Pjevačica je za IN magazin otkrila koji je povodom ovoj promjeni.

- Kumovao je novi album, kumovalo je to što su poskupjeli frizeri, tko će plaćati svaki dan feniranje, pranje i visit kod frizera. Znači, pola života visim kod frizera. Sad sam rekla, malo idemo s novim albumom, malo se vratiti back to the roots - kazala je te dodala da prilagodba na novi izgled za nju još uvijek traje.

- Traje prilagodba kod mene još uvijek, još ne znam što ću s njom do kraja. Cijeli povod je novi album koji je nakon 11, 12 godina koji se gospođa udostojila snimiti - rekla je te dodala da joj je trebalo osvježenje, a takav je album.

