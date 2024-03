Ljepotica iz serije 'Spasilačka služba' pozirala u kultnom crvenom badiću, danas ima 55 godina, evo kako izgleda

Glumica Donna D'Errico (55) proslavila se ulogom u kultnoj seriji "Spasilačka služba", a iako je tijekom emitiranja serije bila u sjeni Pamele Anderson, proteklih godina itekako je prisutna u medijima, a sve prvenstveno zbog svoje atraktivne figure koja ju ne napušta ni u šestom desetljeću života.

Uloga Donne Marco proslavila ju je, a da je ni ona nije zaboravila, pokazala je glumica pratiteljima na Instagramu na fotografiji na kojoj je pozirala u jednodijelnom crvenom badiću, s plutačom u ruci i pokraj žutog terenca. Prizor je to koji je sve podsjetio na dane kultne serije, a u opisu je napisala: - Ponovno će snimati Baywatch? Mislim da je to cool. Evo mene tim povodom u crvenom badiću koji podsjeća na seriju.

No, mnogi ranije su primijetili neobičan izgled njezina lica. Podsjetimo, prošle godine isplivale su fotografije na kojima se vidi kako izgleda u stvarnom životu. Mnogi su primijetili da bez šminke i filtera izgleda potpuno drukčije. Fotke možete pogledati OVDJE.

- Na Instagramu ne izgleda ovako, te slike nemaju veze sa stvarnošću - komentirali su ljudi na društvenim mrežama.

Donna se podvrgnula estetskim korekcijama kako bi uklonila tragove godina. No, nisu estetske operacije jedine koje ju drže zdravom i lijepom, a zvijezda popularne serije otkrila je neke druge tajne vječne mladosti, poput biljne prehrane. D’Errico je rekla da se odlučila za vegansku prehranu jer je otkrila mračnu stvarnost tvorničkog uzgoja, a upravo je takva vrsta prehrane najviše zaslužna za njezinu liniju.

VEZANI ČLANCI:

- Doživjela sam brojne benefite, poput čišće kože, bolje probave, boljeg sna, ali to nije razlog zašto to radim. Činim to zbog životinja - rekla je i dodala da je sad lakše postati vegan jer postoje razne alternative za meso i sireve na tržištu. A najviše jede voće i povrće.

- Volim imati zalihe povrća, voća, orašastih plodova i avokada - objasnila je i navela da redovito tijekom dana jede, umjesto da pojede samo tri velika obroka. A što se tiče kože, kaže da se najviše drži podalje od sunca.

GALERIJA Atraktivna zvijezda 'Spasilačke službe' izgled je uništila ovisnošću, sad je neprepoznatljiva

- Prije sam koristila dječje ulje i pržila se na suncu kako bih potamnila. Prestala sam s tim. Cijelo vrijeme imam kremu za sunčanje, bez obzira na godišnje doba. Ako želim malo boje, upotrijebit ću sredstvo za samotamnjenje ili hidratantnu kremu u boji. Želim se brinuti za svoju kožu najbolje što mogu i prva stvar koju mogu učiniti je da kloniti se sunca - otkrila je.

Inače, glumica je nekoliko puta pozirala za Playboy, a skinula se I zbog humanitarne akcije.

VIDEO Nikolina Pišek uživala i plesala na partyju