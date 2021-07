Nina Badrić blista zbog velike promjene u životu: Sad sam čila, mila, vesela i nisam umorna

Obožavatelji pjevačice Nine Badrić primjećuju kako u zadnje vrijeme sve bolje izgleda,a čini se da to može, između ostalog , zahvaliti i velikoj promjeni koju je napravila u svom životu. Naime, Nina već neko vrijeme ne jede meso, a zbog toga kaže da se osjeća odlično i nije umorna.

''Pa to mi je prirodno nekako došlo. Super mi je, osjećam se bistro, zdravo, odlično i nisam umorna. Prije kad bih znala pojesti komad mesa, onda bih dva sata odspavala, a sad sam čila, mila, vesela. Čak mi je i maserka rekla da mi je bolji tonus kože'', kazala je pjevačica za Novu TV.

Badrić stalno objavljuje fotografije na kojima izgleda zanosno i dobiva komplimente kako nikada nije bolje izgledala. Prošle godine 7. ožujka, baš prije nego što je krenula pandemija koronavirusa, Nina je održala zadnji veliki koncert pred publikom i od tada su joj društvene mreže postale najčešći način komunikacije s obožavateljima jer je u zadnjih godinu dana imala malo prilika da im zapjeva i da se sretnu na koncertima.

– Ovo su teška vremena za sve, ne samo za nas glazbenike. No mi smo jedini od početka ‘lockdowna’ ostali bez ikakve mogućnosti za rad. Prihvatila sam situaciju takva kakva jest i ne zanosim se time da ćemo početi raditi do sredine iduće godine. Ova situacija je iskristalizirala osobe i odnose. Izvukla je pravo lice ljudi. Tko je bio dobar, taj je još bolji, a tko je zao, to više ne može skriti. Hvala Bogu što se bavim glazbom pa uvijek mogu pobjeći u svoj skriveni svijet mašte i nota i praviti se da je sve kao u bajci/pjesmi. Nove pjesme i producenti su tu. Radimo, pišemo, stvaramo neke nove priče i živim za dan kada će se opet moći održavati koncerti i kada ćemo ponovno početi raditi svoj posao – rekla je Nina na početku 2021. godine u intervjuu u kojem se osvrnula na to kako je pandemija utjecala na industriju u kojoj ona radi.

VIDEO Otkrivene su posljednje riječi princeze Diane