Nika Turković otkrila nam je zašto joj je važan broj 11 i jesu li istinite glasine da je zaljubljena

Debitantski album Nike Turković "11" njezina je publika strpljivo čekala i konačno dočekala s prvim danima 2023. godine. Polako i pažljivo je s bliskim suradnicima, među kojima svakako valja istaknuti Ivana Pešuta, radila na svakoj od 11 pjesama koje se nalaze na albumu koji će bez sumnje biti u konkurenciji za prestižne glazbene nagrade. Otkako je 2004. godine sudjelovala na dječjem Eurosongu, bilo je jasno kako je glazba njezin poziv, a album "11" dokaz je kako je od tada Nika izrasla u jednu od najperspektivnijih glazbenica mlađe generacije s kojom smo u razgovoru otvorili razne teme, od glazbe, mode, putovanja, do ljubavi.

Debitantski album "11" friško je vani, publici predstavljate 11 pjesama, o čemu progovarate u njima i koliko slušatelji mogu upoznati Niku kroz ove pjesme?

Album "11" je preslika mog odrastanja kao osobe i glazbenice kroz protekle tri godine te sam ga kao takvog i htjela predati publici. Svaka pjesma prikazuje određeni emotivni dio mog života, bilo da sam ga stvarno u tom trenutku proživljavala, ili da sam se nekim momentima vratila naknadno i odlučila o njima nešto napisati; pa sam ih upravo i zato posložila kronološki kako bih sama imala prilike vidjeti i čuti tu malu evoluciju zvuka i odrastanja. Od prve do posljednje pjesme sam dosta odrasla i promijenila se, pa se nekako nadam da će se sve te male promjene moći čuti, iako skupa stvaraju jednu meni baš dragu i smislenu glazbenu cjelinu.

Broj 11 je slučajno odabran za naziv vašeg prvog albuma ili ima neku posebnu simboliku za vas?

Broj 11 me prati kroz život na sve najčudnije načine, pa sam mu se u ovom aspektu odlučila prepustiti u potpunosti. Dosta bitnih stvari u mom životu bilo je upravo direktno povezano s tim brojem, bilo da su se uz njega dogodile neke super stvari, ili neke teške koje su me na kraju naučile svemu što mi je bilo potrebno. Na dječjoj Euroviziji nastupala sam jedanaesta po redu, i to i u Hrvatskoj i u Norveškoj, što je bilo sasvim slučajno, ali takvih je smiješnih situacija u životu bilo baš puno, pa mi je to ostalo jako simpatično. Konceptualno, svidjela mi se i ideja o dvije zasebne jedinice koje tvore jednu cjelinu kao tematika albuma, pa mi je onda to sve skupa postalo skroz smisleno.

Tijekom zadnje dvije godine uspoređivali su vas s Duom Lipom, bilo je spomena i Miley Cyrus, s kim biste se vi usporedili svoj glazbeni put i čija glazba je vas inspirirala tijekom ove dvije godine kada je album nastajao?

Iskreno, te mi stvari beskrajno laskaju i ne znam bih li se usporedila s ikim na taj način, ali moram reći da mi je Miley trenutno glavna životna ženska inspiracija kad pričamo o karijeri. Od početka do sada, inspirirala sam se stvarno raznim glazbenicama i glazbenicima, nekako mislim da je u samom startu na mene jako utjecala BANKS, kao i Billie Eilish i Oh Wonder, dok sad najviše naginjem Miley, Paramore, staroj Avril i sličnim izvođačima. Sve je to neko krasno putovanje i volim to što se mijenjam, ali nekako ostajem dosljedna sebi.

Ivana Pešuta često ističete kao osobu koja je posebno zaslužna za ovaj album, ali i vaša obitelj je pripomogla. Pri tome mislim najviše na vašu sestru Kiaru koja je pomagala oko vaših spotova i nastupa. Koliko uopće prihvaćate tuđe mišljenje i što mislite kako bi Ivan i Kiara opisali vašu suradnju?

Ivan je moj prijatelj već desetljeće i znala sam da će on, ako krenem na svoj glazbeni put u Hrvatskoj, biti jedina osoba s kojom ću se u to putovanje upustiti i nisam pogriješila. Stvarno mi je od početka do sada najveća podrška, kreativni suradnik, prijatelj, savjetnik, producent, gitarist i sve ostalo, zbog čega sam neizmjerno zahvalna. Općenito sam okružena prijateljima koji su mi poput obitelji, ali i primjerice sestrom koja mi u svemu uvijek pomaže. Na svim našim spotovima uvijek sudjeluju moja sestra i prijateljice, zbog čega mi sve što radimo bude još zabavnije i još ljepše. Od svih njih naravno slušam i kritike i potencijal za poboljšanje, koji drage volje prihvaćam i zbog čega sam također prezahvalna. Mislim da je bez takvih ljudi, pogotovo u ovom poslu, dosta teže opstati.

Koja pjesma s albuma je vama posebno važna i draga i zašto?

Nekako mi je to dosta teško pitanje, ali izdvajam "Mrzim" kao stvar kojoj sam se možda najviše radovala i koja je možda najviše drugačija od svih. Volim ih sve podjednako i sada kad su sve skupa na albumu, imam osjećaj da sam i ovim starijima udahnula novi život i sve mi nekako zvuče bolje i ljepše.

Kada se rodila vaša ljubav prema modi? Na svom profilu na Instagramu često podržavate domaće dizajnere, koliko vam je moda važna i u čiji ormar biste rado zavirili i ukrali neki odjevni predmet?

Obožavam modu otkad znam za sebe, strašno me veseli i uživam u svakom aspektu slaganja outfita i planiranja što ćemo za koju prigodu nositi, sašiti, složiti. Obožavam domaće dizajnere i baš me veseli kad složimo neku super suradnju i isplaniramo neke posebne komade za posebne prilike, no svakako izdvajam KLISAB kao moje omiljene na našim prostorima. S njima radim od prvog singla i ta suradnja je samo magično rasla i cvjetala, pa smo tako i postali pravi prijatelji i njihove komade uvijek sa zadovoljstvom nosim. Od ljudi u čiji bih ormar zavirila definitivno izdvajam Hailey Bieber. Obožavam sve što ona nosi.

Na društvenim mrežama vjerujem kako među brojnim pratiteljima ima i onih koji nemaju uvijek lijepe namjere i sigurno se među komentarima i porukama u inboxu pronađu i zli komentari. Kako se nosite s cyberbullyingom i jeste li imali neko loše iskustvo s društvenim mrežama?

Živimo u vremenu i svijetu u kakvom živimo i nosimo se sa svime najbolje što znamo i umijemo. Neke sam stvari naučila ignorirati, pa tako ne dopuštam da me opterećuju. Život je baš puno vredniji i zanimljiviji kad se bavimo stvarima od kojih možemo samo rasti i biti bolji, a ne obrnuto. Druge komentare na tu tematiku, nemam.

Imate gotovo 30 tisuća pratitelja na Instagramu, je li to i svojevrsna odgovornost po pitanju sadržaja koji objavljujete i koliko vam mreže pomažu u poslu i glazbenoj karijeri?

Naučila sam da ne moram o svemu govoriti i da ne moram o svemu javno imati mišljenje i to je jedina lekcija koju na toj fronti nosim sa sobom. Sve što objavim ima određenu težinu i o svemu promislim, a i s vremenom i iskustvom sam sve pametnija po tom pitanju, pa svoju platformu danas većinski koristim za svoj posao. Ipak, volim tu i tamo podijeliti neki privatni trenutak za koji odlučim da mogu i da ne odvlači od onoga što želim raditi.

S Matijom Cvekom ste surađivali i on potpisuje i tri pjesme na albumu. Znači li vaš ljubavni prekid i prekid vaše glazbene suradnje i u kakvom ste odnosu sada s Matijom?

Matija je po meni jedan od najtalentiranijih glazbenika na našim prostorima i mislim da to njegova karijera jasno i prikazuje, stoga mi je čast što smo imali prilike na nekim stvarima raditi zajedno. Ljudi se razilaze i to je normalna stvar, mi se poštujemo dovoljno da više od toga nemam potrebu komentirati.

U kuloarima su se pojavila neka šuškanja kako ste u novoj vezi, ima li novosti na ljubavnom planu ili uživate u solo periodu?

Možda o novoj vezi sa sobom, za druge ne znam haha. Trenutno zbilja uživam u svom poslu, životu i otkrivanju novih stvari, tako da bih voljela da tako zasad i ostane.

U ožujku ćete u Petom kupeu publici uživo predstaviti album, slijedi li nakon toga koncertna promocija i kakve su uopće prve reakcije, čiji komentar vam se možda posebno urezao u pamćenje?

Nakon Petog kupea kreće koncertna promocija i nadam se da ćemo imati prilike posjetiti što više gradova, kao i svirati album za što više ljudi. Komentari su zasad prekrasni i moram reći da sam iznimno ponizna i polaskana svime što sam imala prilike čuti za album i nove stvari. No, polako, tek smo izašli i neka album radi svoje svojim tokom, mi ćemo samo raditi dalje.

Nedavno ste bili u Veneciji i volite putovati, koja destinacija vas privlači a niste ju još posjetili i koju anegdotu s putovanja prepričavate svima?

Obožavam putovati i nadam se da ću u budućnosti imati prilike posjetiti destinacije koje su mi već dugo na listi poput Amsterdama, Islanda, Madrida i Meksika. Zapravo me zanima cijeli svijet, ali otom-potom. Putovanje me uvijek inspirira za nove stvari i volim mijenjati destinaciju ponekad da si osvježim glavu i resetiram postavke, ako naravno imam taj luksuz.

Sezona je i dodjela nagrada, kad biste mogli birati kategoriju za Porin u kojoj biste voljeli vidjeti svoje ime, koja bi to kategorija bila?

Joj, jako mi je to teško pitanje i ne znam imam li takve jasne želje i vizije, pa se ne bih voljela tako ni postaviti. Ako ikad budem nominirana za takvu prestižnu nagradu, bit ću jako ponosna i sretna. Do tada mi je u planu samo raditi.

Surađivali ste s Pocket Palmom, i to je odlično prošle kod publike. Imate li već u planu neku novu glazbenu suradnju i s kim biste ju rado ostvarili, s kim biste željeli snimiti duet i čiju biste pjesmu rado otpjevale?

S Pocket Palmom imam i suradnju na albumu, koja mi je možda jedna od omiljenih, tako da sam iznimno zahvalna i sretna što tako talentirane ljude imam priliku zvati svojim prijateljima. U novoj godini imam mnogo želja i planova i voljela bih svakako ostvariti suradnje s nekima od meni omiljenih izvođača na našim prostorima, ali neću ništa govoriti prerano. Sve u svoje vrijeme!

Mnogi se Nike Turković sjećaju s dječjeg Eurosonga, a može li se Nika zamisliti opet na pozornici Eurosonga, pratite li uopće ovo glazbeno natjecanje zadnjih godina i kako gledate na pjesme koje smo zadnjih godina slali na Eurosong?

Mislim da me Eurosong dovoljno životno obilježio da nemam više neke ambicije ni hrabrosti ponovno stati na takvu pozornicu, ali Eurosong obožavam i religiozno ga pratim svake godine, pa tako i ove godine jedva čekam vidjeti kakav show ćemo imati prilike vidjeti.

