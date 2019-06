‘Nije mi problem skinuti se na pozornici, sve je to dio uloge’

Svestrani Damir Kedžo ove je godine pokazao da osim pjevanja ima puno talenata. Nedavno smo ga gledali u showu “Ples sa zvijezdama”, a u riječkom HNK u veljači je nastupio u glavnoj ulozi u mjuziklu “Sunset Boulevard”. Taj uspješni mjuzikl Andrewa Lloyda Webera u režiji Renate Carole Gatice zagrebačka publika moći će vidjeti 21. rujna u KD-u Vatroslav Lisinski.

– Volim igrati u mjuziklima, a kada je to u gradu u kojem živite onda mi je to još draže. U mjuziklu morate puno raditi i učiti, glumiti, plesati i pjevati naizmjence i stalno i sve to mora biti dobro i uvjerljivo. Kroz sve to učim, napredujem i imam dojam da postajem i bolji pjevač. Meni je ovo najljepši projekt dosad, ujedno i ostvarenje snova. Obožavam raditi s profesionalcima i umjetnicima riječkog HNK Ivana pl. Zajca. Sjećam se kad sam u sedmom osnovne ovdje gledao “Duhe”, vidio tu scenu i pomislio: “Bože dragi, jednoga dana nadam se da ću i ja biti tu. I evo me – kazao je Kedžo, koji se za ulogu Joea Gillisa pripremao mjesec dana. Bio je to veliki pritisak jer je trebalo naučiti 300 stranica teksta.

Foto: Goran Kovačić/PIXSELL

– Najveća nagrada je reakcija publike nakon premijere, pet minuta stajaćih ovacija. Za to se živi – kaže Kedžo koji je pronašao sličnosti sa svojim likom Joea Gillisa.

– Joe Gillis je umjetnik, pisac i želi uspjeti. Joe voli ljude i zabavu, jako je emocionalan, sve su to osobine bliske meni. Kažu iskusniji od mene da u svakom liku morate naći dio sebe da biste ga bolje glumili. Joe i ja imamo puno zajedničkih, ali i puno različitih osobina – smatra Damir koji se u “Sunset Boulevardu” i skida na pozornici. No, to mu nije bio problem.

– To je dio uloge. Na pozornici radim sve kako bih što bolje utjelovio ulogu i lik koji igram, uopće ne razmišljam o tome da me publika gleda kao Damira Kedžu, ja sam Joe Gillis i želim biti što bliži onome kako ga je Andrew Loyd Webber zamislio i napisao – iskren je Damir, koji je oduševljen svojom partnericom u predstavi Leonorom Surian. Iza njega je i nedavno iskustvo u “Plesu sa zvijezdama”, koje mu, kaže, nije baš bilo lagano.

– Nije mi ni jedan ples bio lak, plesanje uopće nije lako, ha-ha. Netko me pitao koji je trening teži, plesni ili u teretani? Vjerujete da je plesni dvostruko teži, što se vidi i po mojoj liniji. Ako moram birati koji mi je bio najteži, onda je to tango. Nekako se u tangu nisam baš našao – iskren je Kedžo.

Glazbenik će potkraj lipnja predstaviti i novi singl, koji je drukčiji nego dosadašnji. Pravi je ljetni, pozitivni hit.

– Moram priznati da se nikad nisam bolje osjećao u svojoj koži. Napokon radim ono što volim onako kako volim i imam za to podršku ljudi s kojima surađujem – zaključio je Kedžo.

