Nevjerojatna transformacija: Bivši suprug Britney Spears smršavio 20-ak kila nakon razvoda

Pjevačica Britney Spears (42) i iransko-američki model, glumac, fitness trener Hesam Sam Asghari (29) ranije ove godine obznanili su da se razvode, nakon što su u bračnu zajednicu stupili tek prošle godine. Njihov je odnos navodno bio jako turbulentan, a nakon razvoda glumac se posvetio sebi.

Naime, prošao je kroz popriličnu "transformaciju" nakon razvoda, a američki mediji pišu i da je u proteklih pet mjeseci izgubio 15 do 20 kilograma. Prema novijim fotografijama, Asghari izgleda mršavije no ikad.

"Ponekad kada se nađete u situaciji da niste toliko koncentrirani na sebe, može vam biti teško primijetiti vaše tjelesne promjene koje svi ostali primjećuju", rekao je Asghari i dodao kako je nedavno prošao kroz "duhovni" i energetski pomak".

"Imam više vremena za sebe i više se fokusiram na sebe", objasnio je i nastavio kako je biti sam stvarno dobra prilika da se pojedinac usredotoči na sebe. Zaključio je i da transformacija "nije nužno proizašlo iz osvete, već iz samoljublja".

"Ponekad se previše usredotočite na sebe", rekao je, dodajući da je "ljubav prema sebi nešto što bi svatko trebao prakticirati".

Podsjetimo, nakon razvoda u javnost su izlazili detalji o njihovom odnosu i što je prethodilo svemu. Kako je rekao osnivač TMZ-a Harvey Levin u novoj emisiji 'Britney Spears: Divorce & Despair', bivši supružnici posvađali su se tijekom boravka u Londonu, a tijekom sukoba je Britney razbila glavu.

- Ona i Sam posvađali su se u hotelskoj sobi i postalo je toliko loše da se Britney spotaknula i udarila u stolić za kavu te razbila glavu. Trebali su joj šavovi, rekao je Levin.

Izvršni producent Charles Latibeaudiere rekao je pak kako je Spearsina navodna "nestabilnost" bila previše za Asgharija i da je zbog toga okončao brak. Prethodno se tvrdilo da je Spears nekoliko puta bila fizički nasilna prema s Asghariju te mu je jednom prouzročila modricu na oku dok je spavao. Navodno ga je i varala s neimenovanim članom osoblja.

Britney se nedavno na svom Instagram profilu i osvrnula na odnos s bivšim suprugom, s kojim je u braku bila 13 mjeseci.

- Kao što svi znaju, Sam i ja više nismo zajedno. Šest godina je dugo vremena za odnos s nekim tako da sam malo šokirana, ali.. Neću ovdje objašnjavati zašto jer, iskreno, to se nikog ne tiče! Ali, nisam više mogla trpiti bol iskreno. Na neki telepatski način primam toliko poruka koje mi rastopaju srce, od prijatelja, i zahvaljujem vam na tome! Pravim se snažna predugo i moj Instagram se može činiti savršenim, ali je daleko od realnosti i mislim da to svi znamo. Voljela bih pokazati svoje emocije i suze, kako se zbilja osjećam, ali iz nekog razloga sam uvijek morala skrivati svoje slabosti. Ako nisam bila očev snažni vojnik, bila bih poslana na mjesta gdje bi me doktori trebali popravljati. Ali tada sam najviše trebala obitelj. Trebali bi se voljeti bezuvjetno, a ne pod uvjetima! Tako da ću biti najsnažnija što mogu i dat ću sve od sebe! I zapravo mi ide poprilično dobro. Bilo kako bilo, želim vam dobar dan i ne zaboravite se smijati! - napisala je pjevačica.

Sam i Britney vjenčali su se u lipnju 2022. godine u Los Angelesu.Njezina obitelj vjenčanju nije prisustvovala, ali među 60-tak uzvanika bili su Madonna, Paris Hilton, Drew Barrymore i Selena Gomez. Britney je nosila vjenčanicu poznate dizajnerice Donatelle Versace, koja je također bila jedna od gostiju na svadbi.

