Nives Ivanišević u dirljivoj objavi se prisjetila najvažnije žene u svom životu: Veza koju dijelimo živi dalje

Radijska voditeljica Nives Ivanišević objavila je na Instagramu dirljivu fotografiju s pokojnom mamom Vesnom i napisala je: Nebo mi je dalo nevjerojatnu mamu i iako smo razdvojene, veza koju dijelimo živi dalje...Nedostaješ mi svaki dan. Supruga Gorana Ivaniševića objavila je fotografiju s mamom snimljenu na glavnom zagrebačkom trgu i prisjetila se lijepih trenutaka koje su provele zajedno. Za Nives je najteži period bio u ljeto 2020. godine kada joj je mama preminula nakon borbe s teškom bolesti. Nives se tada na Instagramu dirljivom porukom oprostila od svoje mame.

- Ima jedna žena... Koja nikad nikom ništa loše nije napravila. Koja je uvijek sve stavljala ispred sebe. Koja je bila podrška u svim trenucima i uvijek tražila ono dobro u ljudima, čak i kad nitko drugi to nije mogao vidjeti u njima. Borila se stalno za pravdu i za malog čovjeka, nije mogla podnijeti tuđu patnju i bol, radije bi to preuzela na sebe. A kao mama... Puna kuća smijeha, puna kuća sreće, stalna pažnja usmjerena na centar svijeta (mene i brata)", započela je Nives. Ona mama za koju možeš reći: 'E da je barem to moja mama.' E, pa bila je moja (naša) i samo moja (naša) i ostavila mi je toliko lijepih uspomena, da živim tri života i dalje bih se mogla sjećati lijepih stvari. Zato glava gore, kao što bi ona to voljela i tražila od mene i ako me nešto naučila to je da budem jaka i kad se lomim. Sreću je uvijek tražila u malim stvarima i veselila se iskreno kao dijete. Sreća drugih njoj je bila lajtmotiv života. Hvala", napisala je Nives, a potom joj je zahvalila za sve.

VEZANI ČLANCI

- Hvala što si bila baš moja mama, što si baš moj život učinila takvim da ga nikad ne bih mijenjala ni s kim. Ti si sve. Kraljica, majka, žena uzor. I kako bi rekle sve ove jake koje volim i znam: Putuj Mamice! Volim te", napisala je i objavila fotografiju majke sa sinčićem Oliverom. Jednom prilikom je na Instagramu pisala i o svom iskustvu majčinstva.

- Najljepše na svijetu je biti mama. Ali i najzahtjevnije, to malo biće je ovisno o tebi i svojim primjerom mu stvaraš sliku o svijetu…tako da svaki dan, novi izazov. Moj Oli je jaaako živahan, jako znatiželjan i predivan – odgovorila je Nives. Nives je sin Oliver prvo dijete, a dobila ga je sa suprugom Goranom Ivaniševićem, koji iz braka s Tatjanom Dragović ima dvoje djece, Amber i Emanuela.

VIDEO Maja Šuput otkrila kako ju sin Bloom zove: Drugima je simpatično, a meni malo čudno