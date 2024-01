Hollywoodski glumac poginuo u tragičnoj nesreći, s njim su u avionu bile i kćeri

Glumac Christian Klepser (51), umjetničkog imena Christian Oliver, tragično je poginuo zajedno sa svoje dvije kćeri, u dobi od 10 i 12 godina, kada se avion kojim su letjeli iznad Kariba srušio u more, piše Daily Mail. Pilot aviona također nije preživio nesreću.

Tijekom svoje karijere, Klepser se pojavio u poznatim filmovima kao što su "Speed Racer" i "Valkyrie", a nedavno je imao i ulogu u posljednjem nastavku franšize "Indiana Jones". Glumio je i u popularnoj njemačkoj seriji "Cobra 11".

Rođen je i odrastao u Njemačkoj, a u Amriku se preslio kad mu je bilo 20 godina. Među njegovim prvim ulogama u SAD-u bila je dugogodišnja uloga u "Saved by the Bell: The New Class" 1995 godine. Također se pojavio kao lik u hit video igrici "Medal of Honor: Above and Beyond". Tragedija se dogodila u četvrtak oko podneva u vodama Bequie, koja je dio St. Vincenta. Grupa je bila na putu za Svetu Luciju kada se dogodila nesreća, rekle su vlasti.

Nekoliko trenutaka nakon polijetanja iz zračne luke JF Mitchell u Bequiji, zrakoplov je zapao u neodređene poteškoće. Lokalni ribari i rekreativni plivači koji su bili na tom području pomogli su u početnoj potrazi, navodi policija u priopćenju.

Novinska kuća Searchlight iz St. Vincenta izvještava da je pilot radio vezom nazvao toranj ubrzo nakon polijetanja kako bi im rekao da je u nevolji i da se vraća. To je bila zadnja komunikacija.

Oliver će se pojaviti u nadolazećem filmu "Forever Hold Your Peace", koji je i producirao, a za njega je snimio posljednje scene prije samo dva tjedna.

Redatelj njegovog posljednjeg filma, Nick Lyon, odao je počast Oliveru, objavivši sliku njihovog posljednjeg dana snimanja napisavšii: 'Godinama smo razgovarali o zajedničkoj produkciji filma i konačno smo to uspjeli! Hvala ti što si sjajan kolega, glumac i prijatelj.'

VEZANI ČLANCI:

Dva dana prije smrti, Oliver je objavio fotografiju na kojoj se vidi plaža u tropskom okruženju uz natpis: 'Neka ljubav vlada. Želim vam sve najbolje u 2024.' Oliverova bivša supruga Jessica Muroz, prije je radila kao showbiz reporterka iz LA-a za njemačke medije. Razveli su se prije dvije godine.

U intervjuu za People Magazine 1995., Oliver je rekao da je proveo godinu dana kao student na razmjeni u Sjevernoj Karolini kada je imao 16 godina, i odmah se zaljubio u Ameriku.

U dobi od 21 godine preselio se u SAD i ubrzo dobio ulogu u reklami za traperice i pastu za zube prije nego što je dobio glavnu ulogu u seriji "Saved By The Bell".

VIDEO: Svi su se pitali gdje je završio vjenčani buket Sandre Perković, ona im je sada odgovorila