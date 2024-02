Neviđena energija na dodjeli Rock&Off nagrada - Let 3 i IDEM osvojili po 3 nagrade!

Dobitnici, nominirani i gosti sjajnom su energijom ispunili zagrebačku Tvornicu Kulture. Najbolje od hrvatske rock&off scene nagradila je struka i publika, a dodjela je dokazala da scena napreduje munjevitom brzinom. Najluđi after party u gradu trajat će još dugo u noć, a mi vam među prvima u nastavku donosimo informacije o nagrađenima.



Najnagrađivaniji su među dobitnicima bili Let 3 i IDEM, a razlika u prvim reakcijama bila je očita s obzirom da je rekorder po broju nominacija IDEM (višestruko) nagrađen tek po prvi puta od strane struke, ali sluteći po svemu, ne i posljednji. IDEM (Antun Aleksa) koji je i nastupio na dodjeli nagrađen je u kategorijama “Album godine” za album “poyy”, “Rock&Off izvođač godine” te “Veliki prasak godine”. Veliki prasak godine kategorija je koja i ove godine ima novčanu nagradu, tako da je uz statuu, HDS ZAMP će financijski stimulirati s ukupno 1.500 eura. Riječ je o iznosu kojeg služba izdvaja iz Fonda za promociju autorstva i autorskog prava.

„Oduševljen sam s ove tri nagrade, stvarno nisam očekivao, zahvalan sam i jako mi je drago da su ljudi prepoznali i podržali to što radim. Nadam se da ću održati neka očekivanja koja sad postoje, a pokušat ću to napraviti već s idućim albumom koji ide uskoro van," rekao je Antun Aleksa (IDEM). Let 3 je izjednačio rezultat nagradama u kategorijama “Pjesma godine” za pjesmu “Mama ŠČ!”, “Koncertni izvođač godine” te “Iskonova nagrada publike” od kojih su potonju osvojili zahvaljujući brojnim glasovima publike.

"Iako smo zapravo oteti i pilići nam kroje sudbinu, presretni smo zbog ovih nagrada, a pogotovo zbog koncertnog izvođača godine jer znamo da su naši koncerti oduvijek i zauvijek bili next level shit", rekli su iz Leta 3. "Elektro&Off" izvođačem godine proglašena je Lucija Ivšić, Živa. Hrvatska glazbenica s australskom adresom koja već niz godina stvara vrhunska elektro izdanja dobila je potvrdu kvalitete svog rada.

“Pop&Off izvođačem godine” proglašena je Natali Dizdar koja je na koncertu u Tvornici krajem prošle godine pokazala sav raskoš svog glazbenog stvaralaštva i upoznala publiku s novim pjesmama poput “Ocean” te “Krug”. Sada je na dodjeli ponovno nastupila u Tvornici, ali ovoga je puta izvela jednu pjesmu u sklopu programa i zasladila večer publici. Sjajni splitski reper Vojko V osvojio je žiri vrhunskim albumom “Dvojko” za kojega je izjavio da mu je duplo draži od prvog albuma “Vojko”. Čini se da je jednako drag i struci koja je procijenila da upravo Vojko na račun svog novog albuma i koncerata zaslužuje nagradu za “Rap&Off izvođača godine”!

Zahvaljujući sjajnoj suradnji i vrhunskom jazz albumu “Nešto veće od nas”, u kategoriji “Jazz&Off izvođač godine” nagrada je otišla u ruke Mangroove & Jazz Orkestra HRT-a koji su ponosno pokupili svoju zasluženu nagradu. Mangroove sastav čiju kreativnu okosnicu čine supružnici Željka Veverec i Toni Starešinić napravili su zapravo stvarno nešto veće od njih i za to ih je struka nagradila. Već nagrađeni prethodnih godina u više kategorija, ne staju nizati uspjehe.

Nagradom hrvatske rock i off zajednice za životno djelo je posthumno nagrađen splitski kantautor Toma Bebić. Dobio je tako dugoočekivano priznanje, a nagradu je obitelji uručio član TBF-a Saša Antić. Uz već spomenute IDEM i Natali Dizdar, imena su koja su ovogodišnju dodjelu nagrada Rock&Off začinila svojim izvrsnim nastupima su Detour, Ivana Picek - Pi, Jelusick, Klinika Denisa Kataneca, Miach, Reper iz sobe i Zimizelen. Na kraju same dodjele okupljenima je MORT isporučio rock&off energetsku bombu. Na after partyju nastupaju Luka Barbić iz TBF-a i Banana Zvuka.

Dodjelu je vodila Martina Validžić, a brojni novinari i poznata lica uveličali su šestu dodjelu kao prezenteri, među kojima su Savršeni marginalci, Milan Majerović Stilinović, Ida Hamer, Krešimir Madunović, Maja Milin, Robert Urlić, Lucija Ćustić Luce, Dražen Ilinčić, Renata Belc Krog, Daniel Berdais, Bojan Muščet, Melanija Pović Jagarinec, Videobox ekipa, Nik Titanik, Ana-Marija Topolčić, Gorana Banjeglav Perković, Shamso69, Saša Antić, Bad Daughter, Dražen Baljak, Boris Hrepić Hrepa i Jakša Jordes.

"Šesta godina nagrade nadmašila je očekivanja. Neviđena energija do sada nas je oduševila, atmosfera je bila nabrijana, nastupi možda i najbolji do sada, a sve to će nam dati motivaciju za još niz godina ove nagrade. Dodjelom nagrada se okrećemo prema budućnosti pa tako možemo najaviti novo izdanje Rock&Off turneje koja će se održati ovoga ljeta, a na kojoj će nastupati svi iz ovogodišnje kategorije ‘Veliki prasak’”, rekli su Davor Drezga i Krešimir Blažević iz organizacije.

