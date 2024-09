Neve iz 'Ljubav je na selu' nakon ispadanja: 'Nije mi žao što sam ispala. Razočarao me'

Nakon što je ispala iz showa 'Ljubav je na selu' mnogima omiljena kandidatkinja Nevenka Petričević(Bekavac) oglasila se o cijeloj situaciji. Rekla je kako joj nije žao što je ispala te da joj je farmer kojem je pisala bio ljepši na fotografijama.

"Nije mi žao što sam ispala. On mi je bio u redu, slični smo, blizu smo godinama, ali nije uspjelo. No, moram priznati kako me uživo razočarao. Ljepši mi je bio na fotografijama, ali smatram kako je dobra osoba iako nismo kliknuli. Za ljubav zbog smrti pokojnog supruga još nisam spremna u potpunosti", rekla je.

"Žao mi je što sam ispala jer su i gledatelji navikli na mene. Ni njima nije jasno zašto me je izbacio. Ali, drago mi je zbog mojih kolegica koje su prošle", rekla je za RTL.hr.

Bivša kandidatkinja progovorila je i o svojim planovima nakon showa. "Sada ću se posvetiti obitelji. Krenut ću novim stazama. O ljubavi ne razmišljam previše, ali ako se dogodi, bit će dobro. Meni se ljubav uvijek dogodi slučajno. Imam udvarača, ali moram se samo odlučiti", zaključila je.

Nevenka Petričević (48), javnosti poznatija kao Bekavac, jedno je od najprepoznatljivijih lica RTL-ova showa 'Ljubav je na selu'. Osebujna Neve gledatelje je svakodnevno oduševljavala svojim životnim stavovima i izjavama, a njezin turbulentan odnos s farmerom Žigom prepričava se i danas.

Neve je u showu bila dosad triput, a osim Goranu Žigi, pisala je i farmerima Ivici Stapiću te Draženu Božiću. Ljubavnu sreću u showu nije našla, no nakon sudjelovanja, u Međugorju je upoznala Sinjanina Zvonimira Petričevića za kojeg se i udala 2017. godine, kuma joj je bila Vita Maslačak, također kandidatkinja 'Ljubav je na selu', a dobili su i sina.

Krajem prošle godine, njezin Zvone iznenada je preminuo. Neve je u nekoliko navrata izjavila koliko joj je teško te kako će uspomenu na njega čuvati zauvijek, a najveću podršku pružaju joj prijatelji. - S kumom Vitom Maslačak sam se i čula i vidjela, pružila mi je podršku nakon Zvonine smrti. Sa Žigom nisam više u kontaktu - ističe.

