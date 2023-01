Neutješna obitelj i prijatelji oprostili su se od Massima: Posebno je proživljavao umjetnost i ozbiljno shvaćao ono što radi

Od Massima Savića obitelj i brojni prijatelji te suradnici oprostili su se danas na Gradskom groblju u Zadru. U knjigu žalosti među prvima su se danas upisale Rada Borić i Marina Tomašević, a od voljenog kolege i velikog umjetnika i estete oprostili su se i Tonči Huljić sa suprugom Vjekoslavom i sinom Ivanom, Giuliano, Gibonni, Tomislav Mrduljaš, Neno Belan, Đani Maršan.

– Znamo se više od 40 godina, još iz doba Doriana Greya. Ja sam bila jako ponosna na njega. Stalno sam se veselila druženju s njim u Zadru. Svi putevi vode u Zadar, i ovo me strašno, ali strašno šokiralo. Ni u primisli mi nije bilo da će se ovako nešto dogoditi, i to tako naglo – izjavila je Marina Tomašević za 24 sata.

– On je stvarno posebno proživljavao umjetnost i ozbiljno shvaćao ono što radi. Uvijek ostaje taj glas. I to će ostati specifično. A oni koji ne znaju kakva je on bio osoba, pamtit će ga po njegovu pjevanju – rekao je Tonči Huljić. Gibonnija je vijest o odlasku kolege jako rastužila i šokirala jer su se čuli tri tjedna prije njegove smrti i razgovarali o zajedničkim planovima.

Massimo je u studenome održao koncert svog života u Areni Zagreb i samo mali krug njegovih velikih ljudi tada je znao kako ima ozbiljnih zdravstvenih problema. Odlučio se hrabro boriti s dijagnozom koja nije bila bezazlena, ali je, nažalost, 23. prosinca izgubio borbu sa zloćudnom bolesti.

"Naš tata, suprug, ponos i ljubav Massimo Savić napustio nas je nakon kratke, ali herojske borbe. Iako je otišao s ovoga svijeta, u našim će dušama živjeti vječno; nasmijan, topao, snažan, pun ljubavi i satkan od umjetnosti. Zauvijek ćemo biti tvoje cure", napisale su tada na Massimovim društvenim mrežama njegova supruga Eni i kći Mirna.

VIDEO Komemoracija za Massima završena ovacijama i suzama uz kadrove njegovog zadnjeg koncerta