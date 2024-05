Neno Belan komentirao uspjeh Baby Lasagne, ali i mogući povratak Marijana Bana: 'On vozi neki svoj film'

Neno Belan slavi 40 godina karijere i najavljuje velik koncert u zagrebačkoj Areni, a za InMagazin govorio je o svojoj karijeri, ali i o kolegama s estrade.

Slavljenički koncert nazvao je ''Regata života'' po istoimenoj pjesmi koju će premijerno izvesti na Melodijama Jadrana. Za nju je prije 10-ak dana u Hvaru i na Paklenim otocima snimio spot u kojem se pojavljuje i jedriličar Filip Jurišić čijom je borbom za Olimpijske igre inspirirana pjesma.

''I ja sam na neki način jedriličar samo ne plovim ovim morem kojim plovi Filip nego plovim morem glazbe. I uspješno, eto, brodim uz sve te oluje i neke probleme koji su bili usput, ali smo ih uspješno prebrodili.'', kazao je Neno koji rijetko govori o privatnom životu.

''Ja se uvijek zezam s novinarima, 'e, da vam je znat sve, ali moje pravilo je vrlo strogo je da je moj privatan život mali komadić mog privatnog svemira kojeg držim samo za sebe", kazao je glazbenik koji je često surađivao s Dalekom obalom. Nedavno je razgovarao i s njihovim frontmenom Marijanom Banom.

''Baš smo se neki dan čuli. On vozi neki svoj film, dobar je, uvijek je nasmiješen. Neće više nažalost da nastupa pred publikom, ali to je njegova odluka. Mi to poštujemo.'', kaže.

Neno se osvrnuo i na europski uspjeh Baby Lasagne.

''Ja sam fatalist. Vjerujem da je sve već unaprijed zapisano u zvijezdama. On je dečko koji ima tu neku bazičnu iskrenost, tu nekakvu energiju koju ja najviše volim kod ljudi i nije slučajno da se ovo sve oko njega događa, a mislim da je upravo ta energija uzrok svemu.'', zaključio je Neno.

