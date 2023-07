Neda Ukraden neutješna nakon tragičnog gubitka bliske osobe: 'Otišao je mladi čovjek'

Pjevačica Neda Ukraden otkrila je da prolazi kroz tužne dane nakon što je saznala vijest da je njezin prijatelj i suradnik Stipe Šurlin izgubio život u tragičnoj nesreći.

- RIP - Stipe Šurlin. Ove prekrasne fotografije sa snimanja spota za pjesmu 'Lavanda' snimio je Stipe Šurlin koji je nažalost nedavno tragično izgubio život u prometnoj nesreći! Otišao je jedan mladi, talentirani čovjek, zaljubljenik u fotografiju, svoj kraj i svoju obitelj! Supruzi Petri, kćerkici i ostaloj obitelji najdublja sućut - napisala je Neda u objavi.

U komentarima su se javili i brojni Nedini pratitelji. "Prelijepa Neda, prelijepa fotografija, divan kraj... Neda žena velikog srca. Tragedija za mladog, talentiranog umjetnika. Saučešće obitelji", "Draga Nede, lijepo si to izrekla. Bog mu da pokoj vječni, obitelji snage da prežive ovaj težak period života", "Počivao u miru Božjem, dobri čovjek", komentirali su njezini pratitelji koji su također izrazili žaljenje.

Podsjetimo, Neda je izrazito aktivna na društvenim mrežama, a nedavno je pokazala kako je obnovila svoju rodnu kuću u mjestu Glavina Donja kraj Imotskog.

Tijekom Domovinskog rata ta je kuća bila srušena i takva je stajala sve donedavno, a onda ju je Neda odlučila obnoviti. Kuća sada ima i bazen. Pjevačica je nedavno za srpske medije govorila i o tome je li zaljubljena.

– To je velika zabluda. Žena sjaji kada je zadovoljna i sretna, a ja imam toliko razloga da to budem. Što se muškaraca tiče, što kaže Gibonni, nisam primijetila da netko nedostaje. Dovoljno je da vam kažem da sam voljena i da ja uvijek volim! Rad, ljubav, stvaranje, akcija, to je za mene sve. Iako nije u vezi, kaže da joj udvarača ne nedostaje, a pogotovo mlađih i kaže da joj se mlađi muškarci redovno udvaraju.

– Redovno! Pa neće mi se valjda udvarati ovi moji vršnjaci koji sada sa štakama hodaju i ne mogu uz stepenice. Osim mojih vršnjaka koji su top, a to su Brega i Čola – poručila je Neda.

