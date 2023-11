Ne pamtimo da smo Ninu Badrić vidjeli ovako seksi: Otkrila je i čime bi se bavila da nije pjevačica

Jedna od najpopularnijih domaćih pjevačica Nina Badrić (51) proteklog vikenda nastupila je u srpskoj prijestolnici u jednom lokalu. Za ovaj nastup je odabrala malu crnu lateks haljinicu s pufastim naramenicama i visoke čizme od istog materijala te torbicu bucket modela. Kosu je raspustila u lagane valove, a imala je i neutralan nude make up.

Ovom modnom kombinacijom istaknula je svoju savršenu ženstvenu figuru. Seksi i chick izdanjem pohvalila se uz objavu na društvenoj mreži Instagram je je pozirala na barskoj sjedalici. - Back to black - napisala je glazbenica poznata diljem regije po svojim hitovima kao što su 'Takvi kao ti', 'Dani i godine', 'Dodiri od stakla', 'Čarobno jutro', 'Rekao si', 'Ja za ljubav neću moliti' i mnogi drugi.

Zanimljivo jest da je Nina prije nastupa za srpske medije komentirala mlađu kolegicu Aleksandru Prijović koja je rasprodala čak vrtoglavih pet zagrebačkih Arena.

- Aleksandru sam prvi put vidjela u 'Zvezdama Granda', netko mi je poslao video na kojem je pjevala 'Čarobno jutro' kada sam zapravo i obratila pažnju na nju. Za posao koji radi - kapa dolje! Ovo je zaista rekord. Ne znam hoće li itko ikada napraviti ovako nešto, a prije nje sigurno nije nitko. Na to moraš reći - svaka čast na svemu što radi. Meni je osobno ona draga, simpatična, mila i mislim da je pred njom tek velika priča. I ona je sama vjerojatno u šoku zbog svega, ali sretna sam kada vidim kakve stvari radi - ispričala je za Kurir te otkrila u kojim bi se zanimanjima okušala da nije pjevačica.

- Ne znam bi li imala šansu i u jednom drugom zanimanju, ali mogla bih ja raditi svašta. Mogla bih i kopati krumpir, mogla bih biti poljoprivrednica, ja bih mogla sve jer sam dosta vrijedna i idu mi od ruke i normalni, kućni, obični poslovi. Ljudi obično misle da mi živimo nekakav 'ekstra život', ali na početku i kraju dana, ja sam ista kao ti i kao svaka druga žena, ali mislim da me je sve sudbinski vodilo prema ovome - iskreno je objasnila zgodna Zagrepčanka. Osim toga, osvrnula se i na teške životne trenutke unatoč kojima se pred publikom uvijek trudi biti nasmijana i vedra. - Rekla sam već da sam ista kao i svaki drugi čovjek, samo što je naš posao specifičan jer pred ljudima moraš iznijeti samo osmijeh i vedrinu. Utoliko je možda sve to i teže, poslije toga se moraš vratiti u svakodnevicu koja nije tako bajna. A kako sam to prebrodila? Vjera. Mislim da, da ne vjerujem u Boga, nikada ne bih mogla neke križeve sama izdržati, a ovako sam ih podijelila, pa se lakše s njima nosim - objasnila je pjevačica koja je prokomentirala i svoju izjavu iz prošlosti da su žene u pedesetima praktički već 'jednom nogom u grobu'.

- Što da ti kažem? Mladost je vrijeme kada ljudi često govore nepromišljene stvari, a i ja sam se uhvatila u tome, izgovorila sam puno gluposti koje sam kasnije kad sam ih pročitala, pomislila: 'Što mi je bilo u glavi kad sam to rekla?' Sada mislim da su žene u svojim četrdesetim i pedesetim godinama najdivnije. Tada donose unutarnji mir. Nisu više u toj fazi borbe za svoju poziciju, gdje moraju naporno raditi i dokazivati se - zaključila je Badrić.

