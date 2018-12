'Ne mogu zarađivati na krvi jedne bivše zemlje, ne želim igrati balkanoida'

Slavni srpski glumac Predrag Miki Manojlović (68) ponovno je došao u Zagreb povodom prikazivanja filma redatelja Bobe Jelčića "Sam samcat" na Zagreb Film Festivalu.

Manojlović je u intervjuu za Kurir iznio svoje mišljenje o kontroverznom redatelju Emiru Kusturici, s kojim je snimio četiri filma.

- Snimao sam i snimat ću s Kusturicom zato što smatram da je on u procesu te mislim da taj proces još traje i siguran sam da još nije snimio 'ONAJ FILM'. To nije ni 'Doli Bel', to nije ni 'Otac na službenom putu', to nije ni 'Underground', ni 'Crna mačka beli mačor'. Zato što on ima inteligenciju, ima predispoziciju, obrazovanje, ima dar, a sve ovo o čemu pričamo je nešto sasvim drugo - rekao je Manojlović.

Rekao je i da ostaje pri tome da ne snima filmove koji tematiziraju rat devedesetih.

- Da, i ima više razloga. Prvi je da ne mogu biti kreativan ili zarađivati novac na krvi jedne bivše zemlje i svih naroda čiji se osjećam dio - od Slovenije, preko Hrvatske pa do Makedonije. Drugo - o tome se i dalje rade vrlo ostrašćeni filmovi u kojima se unaprijed zna pozitivac i negativac, kao uostalom i u partizanskim filmovima. Zbog takvih stereotipa odbijao sam i holivudske produkcije. Nisam želio igrati nekakvog balkanoida, lošeg tipa, jer kao da samo takvi dolaze s ovih prostora.

Pogledajte i video o tome čime se danas bave bivši natjecatelji Story Super Nove: