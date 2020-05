Navijao je za Hrvatsku pa naljutio Srbe, ali je imao genijalan odgovor

Prije dvije godine pohvalio je uspjeh hrvatske nogometne reprezentacije na Svjetskom nogometnom prvenstvu što se nije svidjelo svima u njegovoj rodnoj Srbiji, ali prvi tenisač svijeta Novak Đoković koji danas slavi 33. rođendan nije oklijevao kako bi istaknuo visoko mišljenje i poštovanje prema hrvatskim sportašima koji su tada kući donijeli srebro.

- O Luki mislim sve najbolje, imao sam priliku upoznati ga i vidjeti samo jednom. To je bilo u ožujku u Americi. Hrvatska reprezentacija je došla na prijateljsku utakmicu u Miamiju, ja sam imao turnir, a sreli smo se na košarkaškoj NBA utakmici koju smo svi došli gledati”, objasnio je tada Đoković za Nacional i nastavio: “Tada sam sreo njega i još nekolicinu igrača. Sve ih izuzetno poštujem, jer poštujem prije svega svakoga na ovoj planeti, pogotovo ljude koji su žrtvovali puno toga i koji su postigli takve uspjehe iz tako male zemlje. Naravno da sam navijao iz srca za njih - pojasnio je sportaš, a njegov otac je u emisiji na RTS-u pružio je još jedno objašnjenje.

“Novak je netko tko predstavlja Srbiju i Srbe onakve kakvi jesu, a ne kao genocidan narod, kako nas neki sa Zapada pokušavaju prikazati”, izjavio je otac tenisača čije se ime ovih dana spominje u kontekstu gorućih rasprava oko cjepiva protiv koronavirusa, za koje je rekao da se ne bi cijepio kada bi ga tjerali, pa ni u okviru uvjeta za pristupanje nekom natjecanju u inozemstvu.

- Ne bih želio da me netko prisiljava na cjepivo kako bih mogao putovati. Ali ako to postane obvezno, što će se dogoditi? Morat ću donijeti odluku. Imam vlastita razmišljanja o tome i hoću li se te misli u nekom trenutku promijeniti, ne znam - rekao je nedavno Đoković koji je među ostalim nedavno unatoč izrečenim mjerama u Španjolskoj, odlučio odraditi trening, zbog čega su pojedini mediji pisali da mu prijeti eventualna kazna.

Foto: instagram.com/djokernole

Španjolska je u 4. svibnja ublažila pojedine restrikcije, kad je sport u pitanju. Dopustila je pojedinim nogometnim klubovima da se vrate treninzima, ali oni na teniskim terenima još nisu bili dopušteni, odnosno, to je bilo planirano tek za idući ponedjeljak, 11. svibnja.

Tenisač je netom prije toga u razgovoru sa Žarkom Ilićem na svom Instagramu istaknuo nekoliko pojedinosti o odnosu s publikom, a mnogo reakcija pristiglo je i nakon toga.

- Kao tenisač već 15 godina se vraćam na ista mjesta, negdje me više vole, negdje manje. Svjestan sam da je tako kako jest. Često sam se prema tome postavljao na sljedeći način: "Ja sam jači od njih, ne vole oni mene, ne volim ni ja njih, boli me... da ne kažem što". Znao sam biti iznerviran, znao sam reagirati nervozno i žustro, ali sada takve situacije lakše podnosim. Trsim se da uvijek izvučem neku pouku - napomenuo je Đoković, dodavši: - Ti zvižduci i publika koja je na strani mog suparnika dodatno su me motivirali, u meni je znao proraditi naš srpski inat. Probudi se u nama ta emocija koja nam daje polet i snagu da dokažemo da možemo. I to je nešto što nas dovede do zacrtanog cilja.

