Ljubitelj kvizova Dalibor Britvić iz Vodnjana mogao je kući ponijeti 15.000 eura, jer da nije odustao, odgovorio bi točno na posljednje 12. pitanje. No, kad je otvorio pitanje odlučio je da ipak neće ponuditi odgovor te je na ljestvici, prema pravilima kviza zbog odustajanja, pao s 5.000 na 2.000 eura. Pitanje je glasilo: U koji američki grad ne želite pustiti slonove, jer on nosi nadimak Grad stakla (Glass city)? A) Toledo B) Montgomery C) Portland D) Las Vegas. Da je odabrao odgovarati na pitanje, zaključao bi odgovor A koji je bio točan.

S Daliborom je u pratnji bio prijatelj Davor. U pomoć je kao superjoker uskočio na dva pitanja. Netočno mu je ponudio odgovor na pitanje: Sjeli ste u talijanski kafić i naručili ste affogato. Što ste zapravo naručili? A) vrući espresso i sladoled B) ledenu kavu i sladoled C) capuccino s keksima D) toplu čokoladu i tiramisu Davor je pogađao da se radi o odgovoru C) capuccino s keksima, a zapravo je točan odgovor bio A) vrući espresso i sladoled. Uspješniji je bio na pitanju: Na jugozapadu Engleske zovu ga 'majmunovom stražnjicom', a enciklopedije ga znaju i po imenu Mespilus germanica. O kojem velikom grmu govorimo? A) hortenzija B) mušmula C) hibiskus D) kalistemon Svom je prijatelju sugerirao da se radi o B) mušmuli, što je bilo točno.

Iako je na desetom pitanju bio na vrhu novčane ljestvice, netočnim odgovorom izgubio je jednog preostalog jokera i pao dvije razine niže. Koji je film iz 1981., višestruki dobitnik nagrade Oscar, djelomično financiran sredstvima koje je osigurao zlosretni Dodi Fayed koji je preminuo u prometnoj nesreći s Lady Di? A) Otimači izgubljenog kovčega B) Ljetnikovac na zlatnom jezeru C) Artur D) Vatrene kočije. Natjecatelj je zaključao odgovor A, no točan odgovor bio je D) Vatrene kočije.

