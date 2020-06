Naša predstava postala hit nakon pandemije: 'Gledaju nas od Australije sve do Južne Afrike'

Iako su u Zagrebu dimnjačari sveprisutni tijekom sanacije nakon potresa i mnogi ih ovih dana viđaju možda i više nego što bi to htjeli, postoji jedan kojeg svi rado gledaju. Naime, riječ je o istoimenoj hit-komediji te najizvođenijoj hrvatskoj predstavi svih vremena Kerekesh Teatra, koji je odlučio održati najveću humanitarnu akciju u području kulture, a cilj mu je donirati sredstva potresom pogođenim područjima te Fondu za solidarnost Hrvatskog društva dramskih umjetnika.

Tako je od 25. svibnja “Dimnjačar” dostupan na zahtjev diljem svijeta na platformi Vimeo za samo 40 kuna, a već u prvom tjednu prikazivanja prikupljeno je više od 25 tisuća kuna.

Velik interes

Već prvi dan ovog mjeseca bilo im je jasno da sve može imati i veći utjecaj pa su predstavu odlučili ostaviti i dulje nego što je bilo planirano. – Morali smo produljiti trajanje akcije za tjedan dana zbog velikog interesa, a dosad prikupljeni iznos zaista nas je iznenadio. U trenutku našeg razgovora prikupljeno je oko 4600 (američkih) dolara (oko 30 tisuća kuna) – objašnjavaju nam otac i sin Ljubomir i Jan Kerekeš te kažu da je predstava od 1. do 3. lipnja imala više od 700 pregleda. Gledatelji će predstavu moći gledati do ponoći 7. lipnja, a nakon uplaćenog iznosa od 5,99 dolara (oko 40 kuna) u sljedeća 24 sata mogu pogledati predstavu u bilo kojem trenutku.

Foto: Promo

– Snimka predstave nastala je u Čakovcu prošlog prosinca u Centru za kulturu pred 650 ljudi u publici – počinje Jan o višestruko nagrađivanoj predstavi u kojoj glavnu ulogu ima njegov otac Ljubomir. On tvrdi da je dosadašnji broj pregleda moguće pripisati navikama koje su gledatelji stekli tijekom pandemije koronavirusa, ali volio bi da to tako ne ostane. – Zbilja se nadam da ovo neće prijeći u normalno i da će se svi rado vratiti živom kazalištu – objašnjava Ljubomir, koji može biti ponosan na to da se “Dimnjačar” doslovno gleda preko sedam mora i sedam gora. – Predstava ima jak odjek pa se tako gleda i u Australiji, Irskoj, Njemačkoj, pa čak i u Južnoj Africi, a kad smo to vidjeli, nismo mogli vjerovati. Počeli smo razmišljati o kome bi mogla biti riječ i jedino su nam na pamet pale prijateljice koje su tamo otišle u misiju! – rekao nam je Jan i nije skrivao koliko ih to čini sretnima. Njegov otac, koji je kao “Dimnjačar” pred publikom nastupio više od tisuću puta, za to također ima objašnjenje. – Sigurno je to i posljedica broja ponavljanja predstave, ali i definitivan humanitarni predznak koji je dopro do gledatelja. Ako želite, možete svoje računalo spojiti na televizor i cijela obitelj može uživati u predstavi i k tome napraviti plemenitu stvar – poručuju iz Kerekesh Teatra. Nakon svega što je Zagreb, ali i Hrvatska, doživio nakon potresa, osjećali su potrebu pomoći, onako kako su jedino znali – glumom i uveseljavanjem ljubitelja kazališta.

Foto: Promo

Žele pomoći drugima

– Htjeli smo pridonijeti onim što znamo raditi, a mogu biti zahvalan što me potres nije ostavio bez krova nad glavom kao neke moje kolege koji danas nemaju gdje živjeti i iseljeni su – rekao je Ljubomir, iskreno dodajući da se stavlja svima na raspolaganje.

– Zaista, kako god mogu volio bih pomoći onima kojima pomoć treba i stavljam se na dispoziciju – kaže nam, a s obzirom na to da su počele popuštati mjere, zanimalo nas je kako gledaju na budućnost poslovanja kazališta i kako se odvijaju probe.

– Zapravo smo svi dosta ogorčeni i nesretni jer smo zaista ispali zadnja rupa na svirali – započinje Jan te objašnjava kako danas viđa više ljudi u tramvaju u jednom vagonu, za razliku od kazališta u kojima su propisane mjere poput držanja fizičke distance od 1,5 metara, odnosno razmak od četiri metra između publike i izvođača te savjet da kazališta označe sjedeća mjesta na minimalno 1,5 metar udaljenosti. – Ljudi su se zaželjeli kazališta i to se vidi. Jedva čekamo da se počnu vraćati u većem broju jer mislim da kazališta ispunjavaju te uvjete – kaže Jan za kraj.