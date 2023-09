Naša najpoznatija plus size manekenka o trudnoći: 'Još me nije uhvatio nikakav strah'

Naša najpoznatija plus size manekenka Lucija Lugomer (30) trenutačno očekuje svoje drugo dijete. I ona je kao i druge poznate dame tu vijest otkrila na Instagramu, i to u svibnju.

– Dulje vrijeme pokušavala sam zatrudnjeti pa smo već bili malo nestrpljivi, ali evo – ostvarile su se naše želje i najveća sreća je što možemo sinu Leonu podariti brata ili seku – rekla je Lugomer u razgovoru nakon što je otkrila ove vijesti, a dodala je i da je za trudnoću znala mjesec dana prije nego što ju je podijelila s javnošću.

– Prije mjesec dana saznali smo za moju trudnoću. Suprugu nisam ni rekla da ću napraviti test. Stajala sam u kupaonici, nazvala ga i rekla mu da sam trudna. Nije mogao vjerovati od sreće. Trčala sam po stanu tražeći najbolje svjetlo kako bih dobro vidjela taj plus... Uvjeravala sam sebe da nisam luda. Poslala sam Danijelu fotografiju testa, ali i požurila se otići u polikliniku da mi izvade betu i da vidimo jesam li zaista trudna – opisala je svoju nevjericu.

Lucija sa suprugom Danijelom Grlićem već ima sina Leona, a sada je progovorila o pripremama za drugu bebu i trudnoći. Lucija je podijelila nekoliko fotografija an Instagramu, a na jednoj od njih istaknula je svoj trudnički trbuščić.

- Okej, situacija je sljedeća - gegamo se. Leon je krenuo na engleski i stvarno smo bili u pravu kada smo prošle godine rekli da nije spreman jer sad razvaljuje. S obzirom na to da je vani i dalje ljeto vikendima iskorištavamo vrijeme u prirodi s prijateljima pa je život postao prava mala priča za sebe. Što se tiče papanja, sve je i dalje isto kao i s Leonom pa smo dobili +1kg a od terapije i dalje smo na najboljim prenatalkama i na željezu na čemu sam PREEEE ZAHVALNA!!!! - napisala je pa dodala:

- Iako mi već sada fali more, jer se jedino kupanjem mogu okrenuti na trbuh, spremna sam za jesen i krećem s ozbiljnom pripremom za bebača - btw, srce me boli kad dajem novce za nešto što mi koristi samo još iduća 2-3 mjeseca, a to je trudnička roba... Još me nije uhvatio nikakav strah a sumnjam da i bude, jer sve ono što dolazi poslije poroda je ustvari zbrka, tako da uživanje na maksimum do kraja godine!!

Podsjetimo, Lucija i njezin suprug, poduzetnik Danijel Grlić u braku su od 2018. godine, a zaručili su se 2017. godine na dubrovačkom Stradunu, nakon dvije godine veze. Vjenčali su se u lipnju 2018. godine u crkvi sv. Blaža u Zagrebu, gdje je mladenka stigla u raskošnoj vjenčanici skrojenoj od 30 metara ruskog bijelog satena koju je izradila Ivana Bilić, vlasnica hrvatskog brenda Royal Bride.

