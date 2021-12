Naša glumica javila se iz Kine: 'Nitko ne smije iz kuće, a svaka obitelj dobit će 20 kg hrane i to sasvim besplatno'

Prije pet godina glumica Vitomira Lončar (62) spakirala svoje stvari u jedan kovčeg i sa suprugom Ivicom Šimićem odselila se iz Hrvatske te započela novi život u gradu Xi'anu, u srcu Kine. Kako izgleda život tamo u vrijeme pandemije otkrila nam je i u listopadu ove godine u intervjuu za Ekran, a sada se svojim pratiteljima na Instagramu javila s novim informacijama.

- Malo novosti iz naših krajeva. Nitko više ne smije izaći iz kuće, osim na testiranje,koje je sjajno organizirano. Nema čekanja. U tijeku je nova runda, meni 12. test od 12.12. (hahaha), a cijeli grad je u 6. rundi, što znači 13 milijuna stanovnika svaki put. Testiranje je besplatno, a rundu završavaju u roku od 24 sata - otkrila je Lončar koja je ostala ugodno iznenađena novostima koje je nedavno primila.

- Upravo smo dobili dvije obavijesti: 1. javili su iz našeg "dvorišta" da će svaka obitelj (od grada) dobiti 20 kila hrane (povrće, meso, voće, jaja, riža, ulje, brašno...) i dostava ide pred vrata stana. S našeg fakulteta su nam pak javili da nam i od njih stiže paket u kojem je sve za kuću a, naravno, i hrana. Dakako, i to je besplatno. Nije jednostavno sve skupa, ali kad vidiš kako se vodi računa o ljudima, a nema ih malo, onda je ipak lakše. Temperature po noći idu na minus 10, ali ekipa radi svoj posao. Ne vjerujte baš sve što pišu naše novine - poručila je glumica.

Nedavno je s kolegicom Suzanom Nikolić posjetila Tibet, točnije grad Lhasu.- Tamo smo provele tri dana. Polako, usporenim tempom, obilazile smo njezine znamenitosti i prilagođavale se životu na nešto malo manje od 4000 metara nadmorske visine. Imale smo blage simptome visinske bolesti na koje smo bile spremne. Nakon toga krenule smo u grad Xigaze, a na putu smo se penjale na visine do 5000 metara. Vrhunac našeg putovanja bio je odlazak u 1. bazni kamp Mt. Everesta (s kineske strane), koji je ujedno i mjesto s kojeg se najbliže može vidjeti Chomolungma (kako se zove Mount Everest na kineskome). Prolazili smo i pokraj „supruga" Chomolungme (planina je u ženskom rodu), također impresivne planine visoke više od 8000 metara - kazala je Lončar za Ekran i dodala da je tjedan dana prije putovanja počela uzimati tradicionalne kineske lijekove kako bi umanjila simptome visinske bolesti.

- I kći i suprug brinuli su se hoću li moći izdržati i kako će sve proći, ali kako sam u odličnoj fizičkoj kondiciji, pazim na svoje zdravlje, znali su da neću ići preko svojih granica. Bez obzira na sve pripreme i upozorenja, moram priznati da mi nije bilo lako, pogotovo kad smo došli na 5250 metara visine. Svih deset članova naše grupe imalo je jače ili slabije simptome visinske bolesti, a dvoje je završilo na kisiku. Iskreno, svi smo bili spremni za kisik. Noć u baznom kampu bila je jedna od najtežih u mom životu - iskreno priznaje Lončar koja je ondje noć provela s ljudima iz cijelog svijeta.

Foto: Privatna arhiva - U našoj maloj grupi bilo nas je deset, i to iz Poljske, Albanije, Kazahstana, Njemačke, SAD-a, a mogućnost komunikacije s ljudima iz različitih kultura uvijek je prilika za učenje - kako o drugima tako i o sebi. A kada je sve to još u nevjerojatnim okolnostima i predivnoj prirodi, onda je dobitak još i veći - zaključila je Vitomira Lončar.



