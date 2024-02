Naša glumica doživjela neugodnost na aerodromu: 'Nismo znali, nitko nas nije obavijestio'

Glumica Nataša Janjić Medančić s obitelji se zaputila na Zanzibar, a na društvenim mrežama otkrila je da su prije polaska na godišnji odmor doživjeli nezgodnu situaciju na zagrebačkom aerodromu.

- Za Dubai (UEA) putovnica treba vrijediti najmanje 6 mjeseci. Mi to nismo znali, nitko nas nije obavijestio, tako da je ovo drugi pokušaj ulaska u avion i odlaska na odmor. Prvi je neslavno propao zbog jednog člana, napisala je glumica.

Foto: Instagram

Nataša je krajem prošle godine suprugu Nenadu čestitala petu godišnjicu braka. U podlozi videa svira pjesma Harija Rončevića "Kad bi se moga rodit", a Nataša je suprugu čestitala godišnjicu emotivnom porukom.

"Petica. Kroz sunce i kišu, kroz oluje i bonace. Do neba i nazad! I sve ispočetka. Tvoja", stoji pokraj videa.

Na svom Instagram storyju prisjetila se i njihovog vjenčanja pa otkrila čemu se to njih dvoje raduju u budućnosti.

"Bio je to najljepši dan. On još čeka veliku feštu, ja medeni mjesec, ali barem se imamo čemu veseliti u godinama koje slijede.

Bogatstvo smo odmah izrodili, sad neka nam samo cvijeta. Volim te ljubavi, sretan nam peti rođendan braka", dodala je na fotografiju.

Nataša i Nenad vjenčali su se 2018. godine, a u sretnom braku dobili su dvoje djece, kćer Kaju i sina Tonija.

Inače, Nataša na društvenim mrežama često dijeli obiteljske trenutke te pokazuje kako suprug i ona uživaju. Prošlog ljeta se tako javila i s Hvara, a prije toga je otkrila i da ju je suprug iznenadio putovanjem u Portugal.

Na svom Instagram profilu otkrila je i kako je njezina znatiželja jednim dijelom pokvarila iznenađenje koje joj je spremio.

- Idemo mi autom kroz Portugal, on je sve rezervirao, ja kao kofer. Dolazimo u jedan gradić, mislim se - kog vraga tu ima, zašto ovo mjesto, ali dobro, valjda postoji nešto fora što se mora obići. I kaže on: tu ćemo parkirati, gužve su u centru, nećemo naći parking. Čuj nećemo naći parking. Evo došli smo u Pariz, London, pa nema mjesta! Mene kopka, nisam izdržala i odmah na recepciji pitam- možemo li autom do centra? Kaže žena nema smisla, sve je prepuno, gužve su, koncert Coldplaya je. Ja u suze, on u suze, a zatim i recepcionerka koja skuži da je “pokvarila” iznenađenje. E pa evo nas, usidreni, čekamo Coldplay, a iznenađenje nije moglo biti veće! E pa, mužu, car si! - napisala je glumica na Instagramu.

