Naša chefica godinama se borila s teškom bolešću: 'Bilo mi je teško ustati iz kreveta, savjetovali su me da ne ulazim u veze'

Chefica Ana Ugarković, ove se godine nakon dulje stanke vratila na zagrebačku kulinarsku scenu. Godinama je bila prepoznatljivo lice hrvatskog kulinarskog prostora, posebno kroz svoju popularnu emisiju "Kod Ane", koja je bila pravo osvježenje na malim ekranima. U toj emisiji, osim što je otkrivala razne kulinarske tehnike, ugostila je brojne stručnjake i imena iz gastrosvijeta, što je dodatno pridonijelo njezinoj popularnosti. Prije otprilike 15-ak godina Ana je donijela veliku životnu promjenu – kupila je staru štalu u Istri, gdje je sa svojim tada dugogodišnjim partnerom Igorom Jelićem preuredila prostor i stvorila novo mjesto za život. Međutim, nakon nedavnog prekida njihove veze, Ana je kuću u Istri stavila na prodaju, vratila se u Zagreb i započela novu kulinarsku avanturu.

Pokrenula je portal Tri trilje i ponovno se posvetila podučavanju i dijeljenju svog kulinarskog znanja.

Ana je svoju televizijsku karijeru započela 2002. godine u HRT-ovim emisijama "Kruške i jabuke" i "Život uživo", a najveći uspjeh postigla je zahvaljujući spomenutoj kulinarskoj emisiji "Kod Ane". Ipak, ono što je također privuklo pozornost javnosti bila je njezina borba s teškom bolešću – depresijom, o kojoj je otvoreno govorila. Prve znakove depresije primijetila je u svojim 20-ima, ali im nije pridavala veliku pozornost, sve dok njezino stanje nije postalo ozbiljnije. Nakon što je potražila pomoć prijateljica, shvatila je da je potrebna stručna pomoć. O svojoj borbi s depresijom pričala je i u razgovoru za Večernjakov Ekran još 2009. godine.

– Krenula sam na psihoterapiju, to je bila prva stepenica. Iz ove perspektive sve mi je čudno, kao da se događalo drugoj osobi. Mislim da mi nisu trebali lijekovi i čini mi se da sam mogla sve sama. No, nisam, bili su tu prijatelji, obitelj, stručna pomoć – izjavila je Ana, naglasivši važnost podrške obitelji i prijatelja u najtežim trenucima. Također, prisjetila se da se u to vrijeme zaljubila, ali na savjet svoje liječnice nije ušla u vezu.

– Iz mog iskustva nije dobro u toj fazi ulaziti u ljubavne odnose, barem dok se ne postaviš, jer privlačiš slične osobe, koje su na pola puta, a to ne može dobro završiti. Sad mi je jasno da je doktorica bila u pravu, jer zbog te sam osobe bila sretna, kao, sve je bilo super, a zapravo bi me to samo skrenulo s puta oporavka – objasnila je Ana, osvrćući se na svoj emotivni svijet u tom razdoblju života. Nadalje, omiljena chefica prisjetila se svojih najtežih trenutaka tijekom borbe s depresijom:

– Bilo mi je teško ustati iz kreveta. Bila sam bezvoljna, ništa nije imalo smisla, nisam se mogla uhvatiti za nešto što bi me izvuklo. Nisam imala volju za životom. Nikad nisam pokušala samoubojstvo, no zbilja nije bilo ničega u mojoj budućnosti što bi me moglo izvući i to je bila faza na mentalnoj razini blizu želje za smrću – ispričala je ona, govoreći o dubokim emocijama i stanju u kojem se tada nalazila.

Iako je prošla kroz izuzetno težak period, Ana danas ima drugačiju perspektivu na život, koju je stekla kroz godine borbe. – Prihvatila sam sebe, malo me toga može uzdrmati kao prije. Treba se boriti, nije lako. Kod mene je taj proces trajao nekoliko godina, ali isplatio se, rekla je Ana u emisiji "Osmi kat" 2012. godine, dajući svima koji se bore s depresijom nadu da se izlazak iz te tame ipak može postići. Ana Ugarković kroz svoju životnu priču ne samo da je inspiracija za mnoge nego i primjer hrabrosti i izdržljivosti. Danas, sa svojom novom kulinarskom pričom i povratkom u Zagreb nastavlja dijeliti svoje znanje i iskustvo, kako u kulinarstvu, tako i u životnoj borbi s vlastitim izazovima.