Najveći favorit Dore - Baby Lasagna: Cijeli život sam bio deblji dečko, samo sam volio jest fino

Nikad nisam imao jednostavniju najavu zato što o njemu ne znamo baš puno, osim da voli pizzu. Ali, ako vam kažemo "Rim Tim Tagi Dim", znat ćete o kome je riječ - rekao je Neven Ciganović u svojoj emisiji i najavio svog gosta Baby Lasagnu. Glazbenik Baby Lasagna pravim imenom Marko Purišić (29) otkrio je kako je došao u subotu u Zagreb pa ga je odmah Ciganović upitao je li išao na prosvjed. - Ne, ne bavim se politikom - odgovorio je favorit ovogodišnje Dore. - Misliš li da bi naljutio Habijana?! - šaljivo je dobacio voditelj aludirajući na prijašnju situaciju kada je ministar gospodarstva lajkao fotografiju pjevača u bazenu.

Baby Lasagna otkrio je i da je imao prve probe za ovogodišnju Doru te da mu je dosta bilo čudno stati na tako veliku pozornicu. No, Marko Purišić nastupao je i prije na Dori s metal bendom Manntra 2019. godine gdje su završili na visokom četvrtom mjestu pa je otkrio koja je razlika.

- Bio sam kao gitarist pa tamo dođeš i malo je drugačije kad si u sjeni. Ovako kad si u centru je skroz nešto drugo. Sad moraš puno više paziti na pokrete, tamo je divljanje, ako se umoriš možeš okrenuti publici leđa jer znam da snimaju više pjevača nego mene - usporedio je prijašnji nastup na Dori u sklopu Manntre te da je tada bio bezvoljan pa je čak i rekao da više nikad neće ići na Doru.

- Poslije sam skužio možda ne treba biti toliko grub i oštar prema tim nekim stvarima i samo odeš na Doru. Smekšao sam se i skužio sam da taj neki ponos metalca ili bilo kakvi drugi ponos ne vodi ničemu - objasnio je Baby Lasagna.

- Mislim, to je ono što su raspravljali drugi muzičari ili tipa novinari koji se isključivo razume puno u glazbu gdje su objasnili da to je taj tip refrena i objasnili su kako se to često ponavlja. Isto kao što su i Loreen napali za druge objave, to je samo niz akorda koji se ponavlja i onda naravno da nije plagijat - odgovorio je pjevač na navode da je plagirao pjesmu prošlogodišnjeg finskog predstavnika.

VEZANI ČLANCI:

Iako je prošlogodišnju Doru pratio i navijao za Harmoniju Disonance i Let 3, ove godine nije ni poslušao pjesme koje se natječu. - I dalje ne, možda se podsvjesno bojim. Nemam pojma, nisam išao svjesno razmišljati o tome, samo nikad nisam sjeo i poslušao. Znam da ću ih sad poslušati, htio ili ne htio. Dodao je da mu je netko poslao pjesme da bi ih možda i poslušao. Čuo je dijelove pjesama, ali ne cijele pjesme ovogodišnjeg izbora za pjesmu Eurovizije.

- Neki koji su bili na Euroviziji imaju po dva-tri milijuna slušatelja mjesečno na Spotifyu. To živiš kao kralj, samo od toga. - izjavio je Purišić koliko je isplatljivo natjecanje samim izvođačima koji ne pobjede te usporedio što se promijenilo s Let 3 nakon natjecanja. - Dobili su Cesaricu, imaju koncerte i hit godine. Pušta im se pjesma na radiju, žive i zezaju se - dodao je.

- Ja sam do prije tjedan dana imao 400 pogleda, sad imam ne znam koliko tisuća pogleda. Što to znači da je narasla vrijednost? Nije, kvaliteta glazbe je uvijek kvaliteta glazbe, nebitno koliko pregleda imaš - rekao je pjevač te da su nagrade struke smatra kao priznanje za dobar rad.

GALERIJA: Massimo, Oliver, Toše, Thompson, ali i mnogi drugi prije 16 godina u ovoj su emisiji zajedno nastupali

Komentirao je i suradnju s Huljićem s kojim je trenutno snimio reklamu za njegova alkoholna pića, ali i da su dogovorili suradnju za Melodije Jadrana a pjesmu će izvoditi Tonči Huljić i Madre Badessa, Baby Lasagna i Petar Šegedin koji se proslavio sudjelovanjem u "Superstaru" gdje je Huljić bio član žirija. - Radim što mi se sviđa, ne razmišljam previše što je dobar put, što ne što se tiče svoje karijere. Ja volim glazbu, a ne svoju karijeru - dodao je glazbenik o "bizarnoj" suradnji koju očekuje.

Pjevač se prije borio s debljinom i kako je Ciganović rekao u emisiji imao je preko 100 kilograma, a tvrdi kako su prehrana i teretana ključ njegove dobre forme. - Cijeli život sam bio deblji dečko, samo sam volio jest fino - dodao je Baby Lasagna. - Moderno je govoriti da si anksiozan, ADHD i to. Pjevam o tome zato što imam anksioznost - potvrdio je pjevač i nastavio: - Ne bira anksioznost je li ti dobro u životu ili nije i napadaji panike se mogu sad dogoditi.