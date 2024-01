Najveće svađe i sukobi u 2023: Ivanišević tužio bivšu suprugu, Pokos i Vuica prozvale Grdovića

U godini koja je na izmaku ponovno smo zabilježili nekoliko sukoba i svađa među poznatim osobama u Hrvatskoj. Najzanimljivija je bila optužba našeg proslavljenog tenisala Gorana Ivaniševića, koji je u listopadu javno prozvao bivšu suprugu Tatjanu Dragović.

Otkrio je da od bivše supruge traži novac koji je zaradio prije i nakon braka. Objavu su prenijeli svi domaći mediji, a nakon toga ju je umirovljeni tenisač obrisao. O ovoj temi istraživao je i magazin Nacional koji je otkrio da je Ivanišević tužio suprugu u nekoliko navrata te da je sud Tatjani blokirao svu imovinu. Napisali su i kako je Goran pokrenuo više postupaka da bivšoj supruzi oduzme dio imovine koja joj je pripala na temelju njihovih ranijih međusobno potpisanih sporazuma. Uz to, postupak je navodno pokrenuo i protiv kćeri A. I. te traži polovicu stana koji joj je darovala Tatjana.

Nacional je potom objavio i sadržaj sporazuma kojim su Tatjana i Goran 2012. godine regulirali međusobne odnose te imovinsko-pravna pitanja koja proizlaze iz zaključivanja braka. Taj su ugovor Tatjana i Goran potpisali 8. ožujka 2012. godine i ovjerili kod javne bilježnice u Rijeci. U ovom ugovoru u jednoj od stavki dogovoreno je i tko bi preuzeo brigu o njihovoj djeci u slučaju njihove smrti. Iz dokumenta koji je u posjedu Nacionala Goran Ivanišević se obvezuje posebnim ugovorom prenijeti na tadašnju suprugu Tatjanu Dragović prava koja proizlaze iz Ugovora zaključenog s menadžerom Ionom Tiriacom.

Isto tako, Ivanišević se obvezuje svoju godišnju zaradu, koja preostane nakon podmirivanja poreza, dijeliti s Tatjanom u omjeru od 50%-50% na način da se po isteku godine i podmirivanju poreza obvezuje isplatiti Tatjani Dragović pola svoje godišnje zarade, umanjene za plaćene poreze. Iz ugovora je vidljivo i kako je na tadašnju suprugu prenio i dionice Karlovačke banke nominalne vrijednosti 4,5 milijuna kuna u cijelosti, bez naknade i ugovorom je utvrđeno i kako se dijeli zarada u slučaju da Tatjana odluči prodati dionice.

Sporazum utvrđuje i da je Tatjana Dragović upisana kao vlasnica nekretnina te da posjeduje stan od 210 kvadrata u Dalmatinskoj ulici u Zagrebu koji je, prema informacijama iz ovog ugovora, kupila 2004. godine od Pere Lozice. Također posjeduje i stan od 434 kvadrata na Radničkoj cesti u Zagrebu te na toj istoj adresi ima i četiri garažna mjesta. Prema ugovoru koji objavljuje Nacional, Tatjana se također obvezala u roku od osam dana dati pola zarade od prodaje spomenutih nekretnina Goranu Ivaniševiću, a nakon što se podmiri hipoteka.

Ivanišević je 13. siječnja 2023. godine tužio Tatjanu zbog isplate duga. Optužio ju je da je sa zajedničkog računa u Monte Carlu tijekom gotovo šest godina – preciznije od rujna 2015. do travnja 2021. godine – od njega posudila 2.9 milijuna eura u različitim valutama.

– Pozajmice su vršene sa zajedničkog računa u Monte Carlu te s njegova računa u Zagrebačkoj banci. Tatjana Dragović se obvezala cijeli iznos vratiti do kraja 2021. godine, prema svojim mogućnostima. Međutim, Tatjana Dragović je do 8. ožujka 2021. vratila 454.538 eura – stoji u tužbi koju je tenisač podnio protiv bivše supruge, a piše Nacional.

– S danom 1. siječnja 2022. godine dospjelo dugovanje Tatjane Dragović iznosi 2,47 milijuna eura – stoji dalje.

Nacional je kasnije i objavio poruke koje je navodno Ivanišević slao bivšoj supruzi. Navode kako je bivši tenisač vrijeđao Tatjanu te da ga je ona prijavila i za obiteljsko nasilje. Kako se navodi u Nacionalu, radi se o porukama iz 2021. godine u kojima su bivši supružnici raspravljali o međusobnim odnosima, a onda je Ivanišević počeo vrijeđati bivšu suprugu.

"Najbolja stvar što sam napravia u ovih 15 godina je šta san te privaria, al sam nažalost napravia grešku šta san ponovno bia s tobom", piše u jednom dijelu poruke. Ivanišević je, piše Nacional, u porukama vrijeđao i bivšu suprugu, ali i njihovo dijete.

U 2023. nastavio se i sukob voditeljice Nikoline Pišek i njenog svekra Viktora Ristovića, poznatijeg kao Miša Grof.

Vidojev otac Miša Grof nakon smrti sina u medijima počeo je jako ružno govoriti o Nikolini, a ona je sama otkrila da je s kćeri koju je imala s Vidojem, Unom Sofijom praktički završila na ulici, te da je izbačena iz stana kojeg su dijelili.

Nikolina je rekla da joj nije bilo dozvoljeno uzeti ni osobne stvari ni igračke male Une Sofije. Uspjela je preživjeti uz pomoć prijatelja koji joj je pomogao financijski.

- Kad mi je suprug preminuo našle smo se na ulici, doslovce bez ičega. Nisu nam dozvolili da uzmemo osobne stvari, čak ni Sofijine igračke, iz stana u kojemu smo živjele s Vidojem. Dobila sam jednokratnu pomoć od bliskog prijatelja, koji mi je pomogao da se održim na životu i imam za najosnovnije troškove. Znala sam da od tog trenutka moram preuzeti stvari u svoje ruke, da se obračunam sa životom pa što ispadne. Ipak, ni u jednom trenutku nisam pomislila da nema izlaza - rekla je za srpsku Gloriju.

Dodala je da su ona i Una nakon smrti Ristovića proživjele pakao, te da ih nitko nije zaštitio.

- Moja kćer i ja smo nakon tragedije doživjele pakao, bile smo zlostavljane i nezaštićene. Nismo imale nimalo empatije od onih koji su nam trebali biti najbliži.

Naglasila je da Vidoje nije imao dobar odnos s ocem, a da sada ne razgovaraju, te Mišu Grofa ni njegovu suprugu ne zanima unuka.

- Vidoje posljednjih šest godina nije imao nikakav odnos s ocem, praktički nisu razgovarali. Sad ne komuniciramo uopće, ni njega ni baku ne zanima unuka. Povremeno im pošaljem poruku s novom fotografijom, napišem što se Sofiji Uni novo ili važno dogodilo ili kažem da je bolesna. Nikada ne dobijem odgovor. Kći me je neki dan pitala ima li još uvijek baku i djeda i nisam znala što da joj odgovorim. Ona je previše mala da shvati zašto više ne pripada Beogradu.

Spomenula je i problem sa sudstvom u Beogradu, rekla je da su procesi spori i zato još uvijek ne zna što će biti s nasljedstvom.

Podsjetila je i da je prijavila Vidojevog oca zbog niza prijetnji, ugrožavanja i drugih prekršaja, no ništa se još nije pokrenulo.

- Koliko se u Hrvatskoj sudski procesi brzo odvijaju, toliko su u Srbiji spori. Imam osjećaj da se svi ponašaju kao da nas dvije nikada nismo postojale. Iako sam Vidojevog oca prijavila zbog niza prijetnji, ugrožavanja i drugih prekršaja, još se nije krenulo s mrtve točke. Čak ni imovina nije popisana.

Nikolina je kazala i da je Ristovićeva smrt bila iznenadna i da prije nije imao problema sa zdravljem, te da nikada nije posumnjala da nešto s njim nije u redu.

- Primjećivala sam da malo teže diše, ali sam to pripisivala nedostatku kondicije. Molila sam ga da ode na pregled, prije toga je par puta bio kod kardiologa i nalazi su bili uredni. Do tragedije je najvjerojatnije dovela neizliječena upala pluća koja je zahvatila srčani mišić i pretpostavljam da je to posljednica korona virusa.

Inače, Miša Grof gotovo svaki dan nakon smrti sina Vidoja s medijima u Srbiji dijelio je nove detalje o njegovom životu, a te prilike koristi kako bi ocrnio svoju snahu Nikolinu Pišek Ristović, s kojom očito nije u dobrim odnosima i za koju tvrdi kako je nakon smrti njegova sina jedina stvar koja je zanima novac i nekretnine obitelji Ristović.

– Pišek traži svu moju imovinu. Ne Vidojevu, nego moju! Imovinu sam naslijedio od oca, majke, bake, djeda i pristajem joj dati sve ako poludim! Znaš, vila koju ona ne da, sagrađena je mojim novcem! Lijepo je i što je najavila da će poslati poziv za useljenje, bit će mi zadovoljstvo doći vidjeti svoju unuku, kazao je Miša Grof u posljednjem obraćanju medijima.

Nakon što smo prošle godine pratili sukob u Prljavom kazalištu, ove smo godine dobili čak dva benda koji se isto zovu. Jasenko Houra i Mladen Bodalec nastavili su u starom Prljavom kazalištu, dok je Tihomir Fileš s originalnim pjevačem Davorinom Bogovićem i gitaristom Alenom Kraljićem osnovao svoje Prljavo kazalište. Izdali su i album "Underground".

- Najteže nam je bilo nagovoriti našeg Davorina Bogovića da nam se pridruži i otpjeva cijeli materijal koji smo nekako podsvjesno i svjesno od početka krojili za njega, a odluku da uđe u bend konačno je donio kad smo mu prezentirali demo snimke tih desetak novih pjesama pa se i on sam u njih zaljubio. S Bogovićem sam pio kavu svih ovih godina, još tamo od 1981. godine kad je prvi put otišao iz benda pa do danas i zvao sam ga da gostuje na koncertima Prljavog kazališta kad god je to bilo moguće. - naglašava bubnjar Tihomir Fileš. Album će objaviti kao Prljavo kazalište jer su on i Bogović osnivači benda, a ne skriva kako bi mu bilo neizmjerno drago da im se pridruži i Ninoslav Hrastek.

- Želja mi je da nam se pridruži Nino Hrastek jer tako bismo, osim Kralje, tada bili u bendu mi svi osnivači Prljavog kazališta i ekipa s prvog i drugog albuma. Tu smo se negdje i pozicionirali, jer ćemo svirati onako kako je Prljavo kazalište zvučalo od 1977. godine do 1981. godine to jest od prvog albuma do "Crno bijelog svijeta". Možda je za nečiji ukus to premalo komercijalno i previše rock ali to je ono što mi slušamo i što najbolje znamo raditi i zato smo i nazvali album "Underground". To je neki naš povratak korijenima i povratak zvuku Prljavog kazališta kakvo je nekada bilo. - veli Fileš.

Jasenko Houra nije želio puno komentirati drugo Prljavo kazalište, a nama je u razgovoru samo poručio kako je publici sve jasno.

- Pa možda je u samom početku i bilo zbunjujuće, no mislim da je publici koja prati Kazalište apsolutno sve jasno i da jako dobro razlikuje jedno od drugih, kazao nam je Houra.

Na estradi su godinu obilježile optužbe Alke Vuice i Vlatke Pokos na račun Mladena Grdovića. Alka je ispričala u jednom intervju kako se mnogi iznenade kada saznaju da je napisala i pjesmu "Tu je moj dom" Mladena Grdovića i ispričala je kako joj se Grdović odužio za ovaj hit.

- Grdović svašta priča, pogotovo kad popije, ali sjećam se da mu je tata bio bolestan. Donio mi je samo bocu vina i pola paškog sira. Žalio se da nema para, da mu je tata bolestan, da će me voditi na turneju u Australiju, ali me nije nikad odveo, vodio je Antoniju Šolu. Ja se nadam da je zahvalan, ali pravu zahvalnost mi je trebao ipak pokazati možda malo financijski. Kupio je sebi Ferrarija, meni nije - rekla je Vuica. Vlatka Pokos je pak demantirala kako je od Mladena Grdovića tražila da snime duet te ga je u svojoj kolumni za Story napala i poručila mu da ga može biti ‘sram‘ jer je zbog previsoke alimentacije tužio vlastitu kćer.

- Mladen Grdović je ružno i lažljivo govorio o meni. Nikad u životu ga nisam ozbiljno tražila duet jer, kao što znate, to nije moj glazbeni izričaj, niti stil. Mladen Grdović mene nikad u životu, niti karijeri nije nikud ‘vodio’ Nastupali smo na istim koncertima još u doba kad sam ja pjevala u Srebrnim Krilima - izjavila je Pokos na temu dueta s Grdovićem. U razgovoru za IN Magazin Mladen je komentirao izjave svojih kolegica.

- To su sve moji prijatelji i ja ne znam koji je njima vrag, odjednom polude svi. Ovaj napravio, onaj napravio, što si napravila, dvije riječi ako je napisala. Karijeru napravi čovjek sam. To znači da prije svega moraš imati nešto u sebi. Nisam ja lijep, ali moraš imati neki magnet, je l' tako? Nema veze, ja volim oprostiti ljudima. Ja Alku kad vidim, ja je poljubim. Za Vlatku ne znam baš, jer me iznenadila. Toliko smo bili veliki prijatelji, ali isto bih joj oprostio - komentirao je Grdović prozivke svojih kolegica.

Na team buildingu jedne tvrtke u Đurđevcu ove godine nastupali su Maja Šuput i njen bend. Pjevačica je kao i obično nekoliko snimki s nastupa objavila na društvenim mrežama, a na nekima od njih vidjelo se da su neki od glazbenika i Majinih suradnika 'jahali topove' i visjeli s lustera. Maja je snimke kasnije obrisala s društvenih mreža.

Tim povodom oglasio se direktor Turističke zajednice Grada Đurđevca Mario Fuček, na svom Facebooku.

- Dok ti krasan event izje*e kromanjonsko ponašanje krkanskih seljačina. I to pod medijskim pokroviteljstvom pvc zvijezde. Kulturni i dobrohotni ljudi koji poštuju domaćine i baštinu su vazda dobrodošli u Đurđevac... Ovakvi primitivci ne. Žao mi je što nisu ponijeli desetke šavova kao suvenirsku uspomenu iz grada Picoka - stoji u objavi.

VEZANI ČLANCI:

Mario Fuček kasnije je kazao da je morao reagirati jer je bend to dijelio 'putem svojih medijskih kanala'.

- To trebamo cijeniti, kad idemo u goste trebamo imati elementarnu pristojnost i poštivati, pogotovo nešto što je spomenik prve kategorije kojeg svi jako volimo. Posebno je osjetljivo domicilno stanovništvo. Oštro osuđujemo da se netko tako, pomalo divljački ponaša prema baštini. Imamo status europske destinacije izvrsnosti u njegovanju nematerijalne kulturne baštine i držimo se toga, naprosto su neke stvari nedopustive - rekao je za 24sata i nastavio:

- Riječ je o srednjovjekovnoj utvrdi Stari grad koja u prizemlju ima nekoliko salona i ugostiteljski prostor, restoran i pivnicu u kojem su se oni zabavljali. Prenamijenjen je baš za turiste, u kojem se mogu okrijepiti, što je standardna procedura kod takvih objekata, ali ne da se onda unutra divlja. To je lijep reprezentativni prostor s lijepom, dobrodošlom namjerom, a jednostavno nas razljuti kad imamo ovakav feedback. Ne razmišljaju, da si je otkinuo luster, mogao se i ubiti.

Maja Šuput oglasila se za Index, te je svima koje je to ponašanje smetalo poslala ispriku.

"U ime dečkiju sa snimke šaljem isprike iz dubine srca, a u svoje ime neizmjerno žaljenje za snimanjem takve vrste zabave. Nikome, ponavljam, nije bilo ni na kraj pameti nešto loše. Svatko tko nas poznaje zna da smo neizmjerno pitomi i prije svega radišni ljudi.

Šaljemo zagrljaje i puse uz isprike te se nadamo razumijevanju" rekla je.

VIDEO: Škoro otkrio zašto je odlučio biti bagerist: 'Još kad sam bio samo Miroslav iz Višnjevca...'