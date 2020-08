Najteži dani pjevačice: 'Primila sam užasne vijesti. Karcinom se proširio'

Pred pjevačicom Sarah Harding najneizvjesnija je borba u životu. Naime, nekadašnjoj članici britanskog pop benda "Girls Aloud" ove je godine dijagnosticiran rak dojke, a sada su stigle i još gore vijesti - karcinom se proširio. O svom zdravstvenom stanju Sarah je obožavatelje obavijestila putem društvenih mreža.

- Tijekom ove godine dijagnosticiran mi je rak dojke, a prije nekoliko tjedana primila sam užasne vijesti o napredovanju karcinoma. Proširio se pa trenutno prolazim kroz kemoterapije i borim se koliko god mogu. Moja divna majka, obitelj i bliski prijatelji pomažu mi da prebrodim ovaj period, no željela bih se zahvaliti i zdravstvenim djelatnicima - liječnicima i medicinskim sestrama koji su i dalje naši heroji- napisala je 38-godišnja Sarah na Instagramu uz fotografiju iz bolničkog kreveta. Zamolila pratitelje da poštuju njezinu privatnost dok prima teške terapije.

Pjevačica je s ovom vijesti odlučila izaći u javnost nakon što se sve glasnije počelo nagađati o njezinom stanju jer su je ljudi sve češće susretali na bolničkim hodnicima. Inače, Sarah se proslavila 2002. godine tijekom talent showa "Popstars" kada je postala dijelom benda "Girls Aloud". Bend se raspao, a ona je s bivšim članicama i dalje u dobrim odnosima pa su joj nekadašnje kolegice poželjele što prije ozdravljenje.