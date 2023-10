Najskandalozniji razvodi naših zvijezda: Bacali su prstenje, izbacivali iz stana i kampirali na stubištu

Bivši tenisač Goran Ivanišević objavio je u ponedjeljak kasno navečer na svom Instagramu da na sudu od bivše supruge Tatjane Dragović traži novac koji je zaradio prije i nakon braka. Objavio je to nakon što je magazin Nacional otkrio da je sud nakon njegovih tužbi protiv bivše supruge, ali i kćeri, Tatjani blokirao svu imovinu te su napisali i kako je Goran pokrenuo više postupaka s ciljem da bivšoj supruzi oduzme dio imovine koja joj je pripala na temelju njihovih ranijih međusobno potpisanih sporazuma. Uz to, postupak je navodno pokrenuo i protiv kćeri A.I. te traži polovicu stana koji joj je darovala Tatjana.

Zbog toga smo se prisjetili nekih najskandaloznijih razvoda naših zvijezda.

Najtrofejnija hrvatska tenisačica Iva Majoli ovaj nedavno je drugi put ušla u bračnu luku i u Milanu se udala za talijanskog poduzetnika Roberta Calegarija. O novoj ljubavi Iva je malo pričala u javnosti i malo se zna o njezinom odabraniku, ali zato je javnost bila dobro upoznata s detaljima njezine prijašnje veze a potom i braka sa Stipom Marićem. Njihova ljubavna priča počela je 2003. godine kada se Iva zaljubila u dvije godine mlađeg Stipu i tri godine kasnije stali su pred oltar i navodno su za svoje raskošno vjenčanje tada potrošili čak 250 tisuća eura. Njihov odnos je bio turbulentan, a potvrđuje to i jedan incident koji se dogodio godinu dana nakon njihovog vjenčanja. U baru Varadero u Bolu na Braču, samo dan uoči Ivina tridesetog rođendana došlo je do svađe bračnog para i tada se govorilo kako je svađu potaknula Ivina ljubomora. Nagađalo se kako je Marić u Bol pozvao svoju bivšu djevojku i to je potaknulo svađu, a sve je kulminiralo kada je Marić u žaru svađe bacio vjenčani prsten u more s bračke rive.

Goran Ivanišević je Tatjanu prvi put vidio na naslovnici časopisa, zajedno su bili 17 godina

Poslije je angažirao ronioce kako bi pronašli prsten, ali nisu uspjeli. Iva i Stipe tvrdili su tada kako je bila riječ o nevažnoj razmirici i kako će prebroditi to. Izgledalo je da im je uspjelo savladati probleme, ali 2009. godine kada se Iva vratila s US Opena u Zagrebu je pronašla stan u kojem više nije bilo stvari njezinog supruga, ali nekoliko tjedana kasnije pomirili su se. Primirje je trajalo do 2012. godine kada dolazi do razvoda koji je također bio popraćen brojnim teškim riječima i optužbama s obje strane.

Simona Mijoković danas je u sretnom braku sa suprugom Stanislavom. Okrenula se vjeri, a nedavno je postala majka peti put. No, u vrijeme najveće slave punila je medijske stupce skandalima. Tada je bila u braku s poduzetnikom Antom Gotovcem, imali su i vlastiti reality show, a sudjelovali su i u drugima. Kako je sama priznala Simona se bavila prostitucijom, odlazila je na privatne partyje i družila se sa sumnjivim ljudima. Za vrijeme dok su se razvodili, Ante nije imao lijepe riječi za Simonu. Kada je ona izdala svoju autoriziranu biograiju 'Anđeo', Ante je kazao da su njene tvrdnje u toj knjizi 'kretenarije'. Simona je tada rekla i da joj stalno piše prijeteće poruke te da joj želi uništiti promociju knjige, a Ante je nakon toga izdao i svoju knjigu 'Vrag' u kojoj je napisao kako je Simona konzumirala drogu i pila alkohol u trudnoći. Kasnije su uspjeli ipak riješiti svoje probleme i zajedno se brinu o svojoj kćeri Gabrijeli.

Puno se pisalo i o razvodu Vlatke Pokos i Josipa Radeljaka. Nakon njihova vjenčanja na karipskom otočju Turks i Caicos bivša voditeljica preselila se u stan poduzetnika na Cvjetnom trgu. Ljubav nije potrajala, jer već samo godinu dana kasnije Dikan je tvrdio da ga Pokos vara s mlađim te ju je tada izbacio iz stana. Ona je na sebi imala samo traperice i majicu i tu noć prespavala je kod prijateljice. Kada se ujutro vratila po svoje stvar, ključ koji je imala više nije odgovarao bravi.

Radeljak je vijest o razvodu potvrdio u HRT-ovoj emisiji 'Otvoreno' gdje je teatralno bacio prsten i rekao: 'Evo, ja sam od ovog trenutka slobodan'.

VEZANI ČLANCI:

Ništa ljepša nije ni bračna priča Mije Begović i Željka Žnidarića. Na početku je sve, baš kao kod Vlatke i Dikana, djelovalo složno i zaljubljeno, ali nakon šest godina braka 2010. predali su papire za razvod. Dvije godine nakon razvoda počela je i njihova mučna borba za imovinu. Nakon razvoda Mia je ostala u stanu u Masarykovoj gdje su živjeli tijekom braka i kada se 2012. vratila s Kostarike gdje je snimala reality show "Survivor" dočekale su je promijenjene brave i nije mogla ući u stan i zato je odlučila kampirati pred ulazom dok je bivši suprug ne pusti unutra. - Ovo što radim isključivo je pravna borba i vraćanje vlasništva. Nevjerojatno je da čovjek koji je obavijestio sve medije da posjeduje moje osobne stvari šeta okolo. On je lopov, ali uvjerena sam da će mu jednog dana biti žao zbog ovog - rekla je novinarima Mija dok je tri dana sjedila ispred stana u Masarykovoj, a za to vrijeme Žnidarić je u medijima dao popis stvari koje je zatekao u stanu i naveo je osam bundi, haljine i brojne seksualne igračke za koje je rekao kako ih Mija nije koristila tijekom njihovog braka. Nakon ove nimalo ugodne epizode par se ipak uspio nagoditi i Mija je ostavila bivšem stan u Masarykovoj.

Mučan i težak bio je i razvod Anđe Marić i Primoža Dolničara. Brakorazvodnu parnicu počeli su 2009. godine, a razlog razvoda bila je Primoževa afera i to s Anđinom najboljom prijateljicom. Uslijedila je borba za skrbništvo nad njihovim sinom Gašperom i tijekom svakog ročišta na sudu isplivali su novi podaci o braku naše pjevačice i spisateljice i slovenskog fotografa. Anđa je gostujući u emisiji Daniele Trbović otkrila kako je njen bivši bio toliko nastran da joj je pustio video snimku seksa njega i Anđine prijateljice s kojom danas ima sina. Zbog svega kroz što je prolazila Anđi se ozbiljno narušilo zdravlje, ali na kraju je ipak uspjela uspostaviti civiliziran odnos sa bivšim suprugom, a otkrila je i kako je njen sada 15-godišnji sin tada izrazio želju da se vrati ocu u Sloveniju i tamo završi školu.

Dramatičan je bio i razvod Marije i Igora Cvitanovića. Naime, prije službenog razvoda časopis Story objavio je fotografije na kojima bivši nogometaš uživa u noćnom izlasku u društvu jedne mlade dame, a zbog objave tih fotografija prijetio je urednicima časopisa. Par se rastao 2009. godine, a i nakon razvoda nastavila se bitka za imovinu. Na sudu su se sporili oko ugovora teškog gotovo četvrt milijuna kuna. To je bila svota koju je Cvitanović trebao isplatiti bivšoj i to na osnovu ugovora iz 2014. godine.

VIDEO Anđa Marić otkrila da je imala 19 godina mlađeg ljubavnika: 'Za njih je zrela žena sveti gral'