Najbogatija Hrvatica promijenila je prezime, više nije ni Radić ni Ecclestone

Dosad smo je znali kao Slavicu Radić ili Slavicu Ecclestone, no odnedavno bivša supruga nekadašnjeg šefa formule 1 Bernieja Ecclestona ima novo prezime. Kako pišu 24 sata, ona je uzela majčino prezime, pa se sad zove Slavica Malić, navodi se u zemljišnim knjigama.

Najbogatija Hrvatica je, osim riječke adrese, u Hrvatskoj prijavljena i na adresi svoje luksuzne vile kraj Dubrovnika. Od tamo se u zemljišnim knjigama 'ispisala' kao Slavica Ecclestone u svibnju 2023. godine.

Još u lipnju 2015. godine, kada je Slavica kupila kamenu trokatnicu i odlučila je srušiti te na njezinom mjestu podići luksuznu vilu, morala se suočiti s legalizacijom pomoćnog objekta. U skladu sa zakonom morala je ispuniti uvjete te osigurati nogostup i zelenu površinu, ali tada počinju prve susjedske razmirice s akademskim slikarom Slobodanom Bracom Dimitrijevićem. On je spriječio dovršetak izgradnje nogostupa svojim uporno parkiranim Golfom koji nije htio ukloniti.

Sukobi sa susjedima nastavili su se i sljedeće ljeto kada su radovi bili u punom jeku. Zatonjani su se žalili komunalnim službama jer su gosti napuštali njihove apartmane žaleći se na buku i oblake prašine s gradilišta, a takav problem poznat je otprije. U ljeto 2017. pristizao je niz pritužbi. Ipak, Slavica je krajem 2017. sve uspjela izgladiti s njima pa su se radovi nesmetano nastavili. Do sredine 2018. na uređenje je potrošila 30 milijuna kuna.

Vila se prostire na oko 700 kvadratnih metara, od čega samo dnevni boravak zauzima dvjestotinjak. Luksuzno uređena okućnica se proteže na petstotinjak kvadrata, a prilaz s morske strane od znatiželjnika štiti pet metara visok zid od visoćanskog kamena.

Dok su bili u braku, Bernie i Slavica Ecclestone bili su jedan od najpoznatijih parova na svijetu, a ni razlika od 29 centimetara visine nije im smetala da ostanu zajedno 24 godine. U braku su dobili kćeri Petru i Tamaru. Svjetski mediji pisali su da je glavni razlog raspada braka činjenica da Bernieja nikada nije bilo kod kuće te da je lagao da će smanjiti odsutnost od kuće i entuzijazam prema poslu, što je i on sam priznao.

– Što imam od njega? Dolazi s posla poslije osam, večera i ode spavati. Čak i ako je na odmoru, ne može dvije minute biti na miru. Osim posla, ništa ga ne zanima. Nema hobi, a druge ljude smatra dosadnima – izjavila je jednom prilikom Slavica te unajmila odvjetnika i odselila iz raskošnog doma od 10 milijuna funti.

– Nisam želio tada razvod, za razliku od nje. Izbacila me dok sam još bio zaljubljen u nju. Imala je 50-ak godina i željela drukčiji život. Nije joj se sviđalo što 17, 18 puta na godinu odlazim od kuće. Zašto nisam ostao da spasim brak? Mislim da sam joj to spomenuo, no znala je da lažem – priznao je poslije Bernie.

Brakorazvodna parnica 11.ožujka 2009. godine trajala je tek 58 sekundi, što vjerojatno spada među svjetske rekorde, koliko je bilo potrebno da sudac pročita rješenje. Brzo i lako su se dogovorili oko podjele imovine. Slavici je pripalo više od milijardu dolara vrijednih nekretnina i udio u dionicama. Danas je najvjerojatnije najbogatija Hrvatica na svijetu.

